作家林文月辭世　享壽90歲、曾譯《源氏物語》

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中華民國筆會指出，林文月主要研究六朝文學與中日比較文學，並致力於翻譯日本古典文學名著，包括《枕草子》、《和泉式部日記》、《源氏物語》等。創作上則樹立了散文寫作的典範，作品溫雅如玉、文如其人，兼容六朝文學的豐饒細膩，以及東洋文學的含藏婉約。文風曾被評為「似質而自有膏腴，若樸而自有華采」。
林文月之父林伯奏生於台灣彰化縣北斗鎮，至上海留學；其母連夏甸，為連橫長女，故林文月為連橫的外孫女、連震東的外甥女，亦是連戰的表姊。
林文月生於上海日本租界，兒時住上海日租界，接受日本式教育，小學6年級遷居台灣後才開始接受中文教育。其於國立台灣大學取得中文系學士、碩士學位，並在1958年就讀碩士班期間，開始在台大任教，1969年，赴日本京都大學人文科學研究所就讀，1993年從台大退休後，移居美國。
林文月除了日文翻譯以及學術論著之外，散文亦佳，相關創作始於1969至1970年前後的「京都一年」系列散文，作品曾先後獲時報文學獎、國家文藝獎、台北文學獎，被國立編譯館選入國、高中生中文課本當作教材，如〈翡冷翠在下雨〉就被收錄在高中國文課本當中。其散文不求誇飾，素樸細緻，含藏一種節制、內斂的情感，早期寫作有著豐富的思想性，後期則以抒情記述的純散文為主。
作家白先勇曾稱讚林文月作品，「筆意清暢，風格醇厚，寓人世的悲憫欣喜於平淡之中，字裡行間輻射溫暖與智慧的光芒。」
林文月辭世消息一出，引起文學界哀悼。詩人、有鹿文化社長許悔之表示，「林文月一生人美、心美、文章譯筆應世風範都美，是一位宛若六朝風華人物的人，就像她的研究專業：陶謝與六朝文學。。」
作家廖玉蕙指出，林文月是中文系最美麗的風景，不管人或作品都維持清冷淡定的風格。她回顧過去開車拜訪林文月時，在路口向一位老婦人買了玉蘭花，林文月看了花客氣地表示感謝，隨後說「最好別在路途中買玉蘭花，賣花的人穿梭在車陣非常危險，萬一出了意外，好意反而適得其反」，當時令她感到尷尬，卻一輩子記住了。
廖玉蕙說，相信許多人都會撰文懷念林教授的創作、學術及翻譯成就，她就不再贅言，選擇用小事懷念她。
作家蔣勳則為林文月誦經送行，「十方諸佛，護佑眾生，菩薩接引，文月老師，安心，無憂無慮，諸佛之所，妙樂之處，若有苦累，即令解脫。」