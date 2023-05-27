林心如露營燃起遊戲勝負慾！狠戳楊謹華「金鐘傷口」對話曝光
節目《光露營就很忙了》將於明（28）日播出第七集，總製作人林心如率領楊謹華、郭雪芙、謝瓊煖、江宜蓉和張軒睿到露營區，過程中成員們玩起遊戲，將比手畫腳進階為台語版，江宜蓉一上場就對楊謹華嗆聲：「出來！」楊謹華不甘示弱怒回：「妳兇什麼兇？」林心如燃起超高勝負慾，對楊謹華撂狠話：「這是氣勢，能不能得金鐘獎就靠這次囉！」激起楊謹華鬥志，也點燃全場觀眾期待！
記者郭佩蓉/綜合報導
每次露營過程成員們由奢入儉，這回將首次迎來無電的露營挑戰，為了準備無電露營，謝瓊煖與江宜蓉到山林裡尋找晚上會發光的東西，未料竟是被帶到山林裡砍竹子，謝瓊煖累到暈頭轉向，當場下跪喊：「張軒睿過來！」兩位弱女子究竟是否會成功完成任務令人相當好奇。
身為此次露營的唯一男丁張軒睿，他分享自己非常喜愛露營，這次出發前已做好準備自虧：「現場都是姐姐們，我怎麼可能會很閒。」張軒睿自認這次會是支援型露友，卻意外連連，才剛抵達露營地，被分配打營釘任務，打沒多久就苦喊屁股抽筋；幫忙煮中餐的過程中，還去掀開正在煮飯的電鍋，想看飯有沒有熟，種種行為都被姐姐們吐槽。對於在節目中被使喚的情景，張軒睿笑著表示：「為姐姐們服務，我甘願啦！」展現了他樂觀幽默的一面。
這次露營郭雪芙突然身體不適，疑似中暑導致上吐下瀉，下午都在帳篷休息，林心如見她身體虛弱，只能看著大家吃東西，貼心為她煮粥，讓她有東西吃。郭雪芙吃到心如姐的愛心煲粥，充滿感動也相當懊悔表示：「因為穿太厚中暑，導致身體不舒服，很感謝姐煮粥給我吃，出門前我還看著T-shirts卻一件都沒帶，不曉得為什麼怎麼總是穿錯衣服。」