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接見「世衛行動團」　蔡英文肯定積極向世界傳遞台灣的聲音

▲蔡英文總統接見「世衛行動團」，肯定積極向世界傳遞台灣的聲音。（圖／總統府提供）
▲蔡英文總統接見「世衛行動團」，肯定積極向世界傳遞台灣的聲音。（圖／總統府提供）

記者呂炯昌／台北報導

世界衛生大會（WHA）本月21至30日在瑞士日內瓦舉行，台灣再度遭到中國反對而連續8年參加世衛大會。蔡英文總統今（27）日午間接見「世衛行動團」，肯定「世衛行動團」團結海內外的力量，積極向世界傳遞台灣的聲音。

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蔡英文在致詞時首先向剛從日內瓦回來的「世衛行動團」成員們說「辛苦了」，蔡英文並表示，第76屆世界衛生大會在這週開幕。雖然很遺憾，WHA並未將台灣參與的提案納入議程，但台灣走向世界的腳步不會停下來，「世衛行動團」的表現就是最好的證明。

蔡英文提到，就像衛福部長薛瑞元所說的，「久叩WHA不進難免失落，但不放棄也不用急」，只要我們持續壯大自己，一步一腳印跟世界交朋友，有一天總會有突破。

蔡英文指出，過去這幾天，「世衛行動團」前進日內瓦，不但進行多場雙邊會談，拓展政府間的醫衛合作，也跟「世界醫師會」合作，舉辦緊急醫療論壇。另外，透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），大家也代表我國和美國、日本跟澳洲，交換防治新冠肺炎的經驗，一起防範下一次的大流行。

蔡英文感謝「世衛行動團」團結海內外的力量，積極向世界傳遞台灣的聲音，在艱困的國際情勢下，為台灣爭取國際支持。成員們在日內瓦跟各國的交流經驗，不只對台灣非常珍貴，更向世界展現，台灣有意願也有能力做出更多貢獻。

蔡英文說，過去幾年來，也因為「世衛行動團」的耕耘，國際社會對台灣的支持越來越強勁。今年除了有12個友邦，在世界衛生組織提案為台灣仗義執言，也有13個理念相近的國家，在WHA發聲支持台灣，創下歷史新高。

蔡英文表示，台灣是世界的夥伴，也是全球公衛的一分子，因為有大家的努力，在爭取參與WHA和WHO的路上，台灣並不孤單。「我們一起繼續打拚，為台灣開拓更寬廣的國際空間」。

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