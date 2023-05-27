舊金山市長偕裴洛西　宣布啟動APEC籌劃工作

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舊金山市府發布新聞稿指出，舊金山熱烈歡迎美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）屆時出席APEC，除APEC的21個成員領袖外，估計有近3萬名代表來到舊金山參加貿易和投資相關討論。
此外，近500名企業執行長，還有約1000名媒體人員也會參與盛會。
布里德感謝美國政府給舊金山主辦的機會，並表示「舊金山正全力投入城市復甦，這個機會來得正是時候。我們很高興能藉此向世界各地展現舊金山文化多樣性和創造力。」
每年5月是美國亞太裔傳統月，裴洛西今天讚揚舊金山充滿經濟活力，是銜接美國與印太地區的重要通道，且擁有強大和活躍的亞太裔社群，因此成為主辦第30屆APEC的最佳城市。
裴洛西也表示，能夠在今年11月迎接APEC經濟領袖及各界領導者來灣區這個世界級城市，「我深感光榮也很興奮」，在拜登和賀錦麗執政的帶領之下，APEC峰會將成為強化印太地區自由開放夥伴關係的重要一步。
APEC峰會場地位於舊金山摩斯康尼中心（Moscone Center），主題環繞亞太地區在經濟、環境及社會的機會和挑戰。峰會舉辦期間，舊金山市民、投資人、企業人士也能相互鏈結，增進國際能見度。
加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）代表州政府出席表示，很高興舊金山被選為主辦APEC的東道主城市，「加州有望成為世界第4大經濟體，是美國最適合主辦這個歷史性國際會議的地方。我們很榮幸能展現加州及美國在多元、繁榮與創新精神的領先地位」。
新聞稿並指出，舊金山做為一個與亞太經濟體有廣泛深厚關係的城市，亞裔美國人占舊金山總人口達1/3，和亞太地區許多城市建立姊妹關係，另有超過75個領事館和代表處在此設立，攸關世界各地利益。
此外，舊金山大都會區的GDP（國內生產毛額）達5010億美元（約新台幣15兆元），是美國第4大經濟地區，亦扮演世界重要樞紐之一。APEC峰會估計將為舊金山創造3650萬美元的經濟效益。（編輯：陳惠珍）1120527