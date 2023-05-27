Beanfun！潮玩節熱情開唱 百人齊聚現場聽歌：早就決定要來玩了
遊戲橘子集團泛娛樂社群平台beanfun！打造潮世代酷玩派對「beanfun!潮玩節」，即日起至6月11日，連續3個週末都會有樂團熱鬧開唱，免費入場。今（27）日，上百名民眾齊聚松山文創五號倉庫，在現場聆聽歌曲、拍美照和逛市集，享受難得的週末假日。
記者黃雅琪/台北報導
「beanfun!潮玩節」今日第二天展出，現場除了有文創市集可以逛街，還有4大主題展區：潮流、迷因、美妝、吃貨，提供給喜愛拍美照的民眾紀念，值得注意的是，合作的Street Voice街聲「大團誕生」，現場邀請到克里夫、胡家誠、Theseus忒修斯熱鬧開唱，上百名民眾齊聚一堂享受音樂饗宴，許多民眾透露，自己本身就是Beanfun!會員，知道活動訊息後就決定要來玩。
「beanfun!潮玩節」即日起至6月11日，每個週末都會有樂團在現場，包含克里夫、胡家誠、Theseus忒修斯、王彙筑、狗才樂團、打倒三明治、孝順一族、BB彈、餵飽豬、WANLONG、胡凱兒、庸俗救星、午夜午夜、討口一眾、裝咖人、GOTA、露波合唱團、凹與山，總計18組音樂人接力演唱。其中，6月10日更有原創音樂選秀實境節目⟪MUSIC MAKER音樂主理人⟫，6位參賽選手楊子樸、紀儀羚、秦宇子、3WICH、NIO、翊庭，將搶先於節目播出前開唱，為節目暖場。