「全台最美飯店」3天2夜每人每晚1688元起 住台中海線飯店包6餐
暑假將來臨，曾獲得「2021全台最美飯店＆最美客房雙冠軍」承億文旅潭日月飯店推出即日起至5月31日，只要預訂6月30日前之訂房「入住加贈雙人套餐」專案（不含端午連假及周六），就送潭日月湘菜料理餐廳雙人午／晚餐（擇一）。加住第二晚則半價並加送雙人下午茶套餐券，第二晚半價後等於平均一晚只要3375元起，即每人每晚1688元。另外台中震大金鬱金香酒店則祭出24小時一泊六食Staycation住房優惠，即日起至6月29日平日每人2500起即可入住飯店24小時，並一次吃到六餐。
記者葉盛耀/綜合報導
曾獲得「2021全台最美飯店＆最美客房雙冠軍」的承億文旅潭日月飯店推新住房優惠，5月31日前下訂樂山標準雙人房，每晚4500元起，含雙人早餐之外再加贈雙人午／晚餐套餐一份（價值1848元）。潭日月餐廳採用南投在地食材入菜並揉合湘菜料理的精髓，還可賞飯店庭院與日月潭景觀。
若想入住三天兩夜，可配合「第二晚半價！加贈下午茶」專案，即日起至6月30日，只要住房二晚（含）以上（端午連假及週六除外），即享第二晚半價優惠，還送日月潭最美湖景咖啡廳「先得月 Tea lounge」雙人下午茶套餐券。每房每晚原本最低4500元，第二晚半價後等於平均一晚只要3375元起，即每人1688元，享住房還含早餐與午晚餐擇一，再加贈下午茶餐券兩客。
台中震大金鬱金香酒店祭出24小時一泊六食Staycation住房優惠，即日起至6月29日限平日推出24小時Staycation。下午1~3點間入住，完整享受入住24小時至翌日午餐後退房，原價2萬元直接5折優惠每房僅需9999元，等於每人2500元，可享受到一泊六食，包含下午茶、晚餐、消夜、追劇零嘴、早餐、午餐（或早午餐），有趣的菜色包括以台中最夯東泉辣椒醬做基底的必點下酒菜「震大東泉炸雞」及主廚推薦超狂不惜成本，擺上滿滿20顆雲林大蛤蜊與義大利麵拌炒的「心痛白酒蛤蠣麵」等。