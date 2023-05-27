黃仁勳不只致詞！NVIDIA與台大攜手、成立「AI大學中心」

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陳文章表示，黃仁勳在2年前便獲得台大頒發名譽博士學位，當時受疫情影響無法來台，所以這次才會邀請他來台大的畢業典禮致詞，並非為了募款目的，而是有感於他的人生經歷、故事、態度，可以給學生帶來更多啟發，像他從小在美國寄宿學校就讀，會和不同族群的人來往，不但擅於溝通，也懂得尊重多元族群、跟不同背景的人協調，相信這些都是造就他成功的重要因素，未來在台大校內在畢業典禮或等大型活動上，都會致力邀請不同領域的代表性人物來與師生分享。
而陳文章也透露，台大與NVIDIA將合作成立一個AI大學中心，該提案已在校內行政會議通過並成立，會有3面向的合作，在教學面，會有AI教師協助，未來各學院會將AI融入在教學內，其次是台大會與NVIDIA合作研究，再來就是協助AI創業。
台大也補充說明邀請黃仁勳演講的原因，主要是敬佩其於AI和電腦科學領域的卓越的貢獻，以及其勇於挑戰創新、謙虛及感恩的人格特質，足為台大師生學習的典範。黃仁勳在學生間非常受歡迎的原因是他不僅在科技界的成就和貢獻，且和學生有非常好的互動關係。
台大提到，他是NVIDIA公司的聯合創辦人之一，該公司在AI和圖形處理器技術方面取得了巨大的突破和成功，他的專業知識和經驗對於台大的學生來說具有很大的價值，包括分享最新的科技趨勢和行業發展，以及給予學生寶貴的指導和啟發。
台大表示，學校與許多國際知名的科技公司都有合作關係，並致力於促進科研和學術交流，考慮到NVIDIA在AI和圖形處理器技術領域的領導地位，目前已經研擬成立「NVIDIA－台大人工智慧聯合研究中心」，這樣的合作將有助於推動台大在科技研究和創新方面的發展，並為師生提供更多實踐機會和資源。
台大說，黃仁勳接獲台大畢業典禮的邀請後，對此表示感謝和榮幸，他認為台大是台灣最具國際影響力的大學之一，能夠受邀參加畢業典禮是對他個人及其在科技領域成就的肯定。他對能與台大的學生和教職員一起分享經驗和見解，感到期待。