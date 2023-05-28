超強颱風「怎麼5月就就來了」？原因專家也意外 瑪娃最新路徑曝
瑪娃颱風自生成至今（28）日，生命週期已超過1週，往西靠近台灣的過程中強度不斷攀升，成為全球矚目的「超級強颱」，不過許多民眾好奇，為何破壞力如此強大的颱風，會在5月就出現影響台灣？氣象達人、天氣風險公司彭啟明表示，最主要的原因就是「西南季風發展旺盛」，以及「海溫偏高」導致，瑪娃強度確實讓許多專家感到意外，但5月就有這樣的條件形成強颱，「聖嬰現象」真正開始後，下半年台灣附近出現更多類似瑪娃的颱風，是可預期的未來。
記者張志浩/綜合報導
根據氣象局資料統計，從1991至2020間，西北太平洋在5月的颱風數量平均為1.1個，因此5月有颱風並非怪事，不過彭啟明指出，5月中旬一個名為「摩卡」的「超強氣旋」登陸緬甸，它帶起了西南季風的發展，讓旺盛的西南風從南海一路吹到「菲律賓東方海面」，季風槽提早成形，也提供低壓系統很好的動力，發展為颱風。
彭啟明說明，瑪娃颱風生成的位置離陸地較遠，移動時會經過大片海面，不過受到全球暖化的影響，近年海溫越來越高，較暖的海水提供瑪娃充足的「熱量和水分」，時間一拉長，瑪娃的強度也就不停攀升；彭啟明強調，上述各種現象其實都證明「聖嬰現象」正在發展，到了下半年，颱風生成位置可能更偏東、生命週期長、強度高，這些都值得多加關注。
此外，氣象專家賈新興補充，西南季風也會影響台灣梅雨季的情況，梅雨鋒面建立需要「太平洋高壓」、「北方冷高壓」、「西南季風」等在台灣海峽互相角力造成鋒面滯留，但今年西南季風「衝過頭」，破壞了整個大環境，梅雨情況不太樂觀。彭啟明更是直言，「今年旱災無法指望梅雨，恐怕只能靠颱風多補一點雨量了。」
明日至週五（5月29日至6月2日），瑪娃颱風會在巴士海峽迴轉，並偏北緩慢移動，受颱風暴風圈影響，明日迎風面大台北、東北部轉有局部陣雨；中南部及花東天氣仍穩定、氣溫偏高，週二至週五迎風面北部、東半部及山區有局部陣雨。