日本央行準備出手？分析師看好日圓即將迅速反彈 年底前飆升15％
日圓兌美元急貶，於5月25日跌破140日圓兌1美元的價位，創下近半年來新低。不過有專家預估，隨著日本央行採取升息打通膨的措施，日圓可望走強，有機會在數週內回升至130價位。
記者倪浩軒/綜合報導
法國興業銀行的分析師寇伯（Olivier Korber）指出，4月份日本核心通膨率達到4.1％，寫下40年新高，這給日本央行帶來明確的升息壓力。寇伯認為日本央行為了打通膨，將在6月16日的會議上提高10年期債券收益率50個基點至1％，而與此同時美國聯準會可能暫停升息，一來一往下，可能會推升日圓在短期內迅速走強，寇伯估計日圓在幾週內，兌美元就能回升至130價位。
而瑞銀全球財富管理的分析師馬爾切利（Solita Marcelli）和黑費樂（Mark Haefele）也持類似看法，雖然時間段略有不同，瑞銀並不如寇伯那麼肯定日本央行在6月16日就會採取行動，不過同意日本央行在第3季的某個時間點將會升息，因此看好日圓到年底能回到1美元兌122日圓的價位，預估能夠上漲約15％。
不過《日經》報導指出，日本央行行長植田和男，於25日受訪時表示，日本原則上仍將維持現行的貨幣寬鬆政策，但植田和男也承認通貨膨脹已對民眾造成負擔，會根據貨幣寬鬆政策達到的效果與影響，持續修正。植田和男的話讓外界擁有各自解讀的空間，然而《日經》曾引述大和綜研的調查部長山崎加津子說法，認為「日本對升息的承受能力明顯很低」，因此預估日圓仍將持續走貶。