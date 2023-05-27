台中交通網APP掌握路況資訊　出遊逛街免煩惱

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交通局長葉昭甫表示，隨著疫情解封，天氣回暖，熱門商圈、景點周邊人潮車流大幅增加，很多民眾展開出遊行程，交通局鼓勵多搭乘便利的大眾運輸，享受台中市民專屬的搭車雙十公車優惠，搭車10公里內免費，超過10公里最多只要10元車資，不只是休閒、購物、旅遊、訪友最佳代步運具，也不必忙找停車位。
葉昭甫指出，民眾如果選擇開車上路，以台中市近期整體交通狀況分析，各大商圈與風景名勝，周末假日常會湧入大量車潮，歷經疫情之後，民眾出遊意願提升，預期高快速公路假日車流會持續增加，建議民眾開車出門前先行查詢路況，避開台74線快官及霧峰系統交流道等易塞路段，或改搭乘大眾運輸。
葉昭甫說，「台中交通網」APP整合即時路況、鐵公路、氣象等交通相關平台，一指鍵入即提供路外停車場、路邊停車車位資訊，讓您輕鬆查詢目的地周邊停車狀況，以利做行程規劃，如評估目的地周邊路況較為壅塞，也可以使用APP當中顯示的公車動態、公共自行車、台鐵、高鐵時刻表等交通資訊，彈性運用各式大眾運輸工具，快速到達目的地。
葉昭甫強調，「台中交通網」APP除提供用路人即時交通資訊外，擴大建置交通資訊推播功能，當有嚴重交通事件發生時，透過「台中交通網」APP主動推播事件資訊，有如用路人把握路況的交通雷達，讓民眾知道前方為何塞車及提早改道，出遊更順暢便利。