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《魔女嘉莉》女星抗癌2年！家人陪伴「病逝醫院」　得年28歲

▲《魔女嘉莉》女星珊曼莎溫斯坦癌症過世。（圖／翻攝自Samantha Weinstein IG）
▲《魔女嘉莉》女星珊曼莎溫斯坦癌症過世。（圖／翻攝自Samantha Weinstein IG）

記者楊穎軒／綜合報導

加拿大女星珊曼莎溫斯坦（Samantha Weinstein）曾在2013年版本的電影《魔女嘉莉》飾演霸凌女主角克蘿伊摩蕾茲的高中生，罹患卵巢癌的她，日前不敵病魔辭世，年僅28歲，家人強忍悲傷地說：「她展開了下一次的冒險！」

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▲▼珊曼莎童星出身，拍過不少電影、電視劇。（圖／翻攝自Samantha Weinstein IG）
▲▼珊曼莎童星出身，拍過不少電影、電視劇。（圖／翻攝自Samantha Weinstein IG）
▲▼珊曼莎童星出身，拍過不少電影、電視劇。（圖／翻攝自Samantha Weinstein IG）
珊曼莎2021年被診斷出卵巢癌，近年積極抗癌，態度樂觀，治療期間仍不放棄演藝工作，不僅接戲也堅持幫動畫配音，只希望孩子們能看到最新的集數，本月14日上午，珊曼莎病逝於多倫多的瑪嘉烈公主醫院癌症中心，親友都陪伴在側。

▲珊曼莎在醫院癌症中心離開人世。（圖／翻攝自Samantha Weinstein IG）
▲▼珊曼莎在醫院癌症中心離開人世。（圖／翻攝自Samantha Weinstein IG）
▲▼珊曼莎在醫院癌症中心離開人世。（圖／翻攝自Samantha Weinstein IG）
家人2天後在珊曼莎的IG發文證實噩耗：「經過兩年半的癌症治療，以及在世界各地乘坐噴氣機、為許多卡通動物配音、創作音樂的一生，並且比大多數人更了解生活，她展開了下一次的冒險。」並放上珊曼莎徜徉在星河的合成照，追念這位開朗的女孩。

▲▼家屬分享珊曼莎在星際中遊玩的照片。（圖／翻攝自Samantha Weinstein IG）
▲▼家屬分享珊曼莎在星際中遊玩的照片，代她向粉絲告別。（圖／翻攝自Samantha Weinstein IG）
▲▼家屬分享珊曼莎在星際中遊玩的照片。（圖／翻攝自Samantha Weinstein IG）
珊曼莎6歲開始演戲，10歲以《Big Girl》獲得加拿大電影、電視和廣播藝術家工會（ACTRA）女性傑出表演獎，成為該獎項最年輕的獲獎人，而後為多部動畫、電視劇配音，2013年參演驚悚片《魔女嘉莉》知名度大開，另有《我叫亨利，我找我爸》、《雙面葛蕾斯》等作品，星途才要發光發熱就英年早逝，令人不捨。

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