「侯馬堅持」包含九二共識？侯友宜沒正面回應

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（27）日首度南下高雄舉行見面會，砲轟和民進黨政府用好好說都說不聽，防疫不好之外，黑金橫行，若與黑金掛勾根就會爛，要顧和平要顧安全，國家才會繁榮才會永續，會後被媒體問到臉書發文說到與馬英九有同樣堅持，是否包含九二共識，對此侯友宜沒有正面回應。
記者鄭婷襄／高雄報導
侯友宜在高雄見面會上一開口就砲轟民進黨政府不好好做事情，並提到疫情期間他曾提過很多建議，如果政府早點做，就不會走了那麼多人，說了又不聽，再說第二次還不聽，這樣吵架也沒意思，這幾年民進黨政府不只是防疫做不好，還黑金橫行，這是一個國家的根本，如果政治人物跟黑金掛勾，治安怎會好，這隻手要伸入公務體系，讓行政無法中立，讓公務人員受政治影響，這個治安會好？公務人員有尊嚴嗎？
侯友宜強調，大家喝台灣水吃台灣米，和平要顧、安全要顧，國家才會繁榮才會永續，他是用這種心情顧好新北市，也希望把台灣顧好，這是他一生信念，一生使命，絕對不會忘。
至於跟前總統馬英九見面提到的「同樣堅持」是否包括九二共識，侯友宜今日受訪時並未正面回應，僅表示最主要是去請益馬總統對國政的看法，兩人對台海和平、國家安全都非常憂心，讓中華民國穩定，和平永續跟繁榮是最重要選項，兩人也談到對中華民國憲法的堅持、民主法治的堅持、台灣人民福祉的堅持及和平穩定的堅持，兩人有共同目標，更期待國家安全、兩岸人民都能和平，讓人民安心，好好拚一個好生活。