別讓行人「碰壁」　中市議員要求人行道無縫接軌

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市府建設局說，市府致力改善無障礙通行環境，人行道電箱阻道共507處，分階段改善，行穿線電箱擋道部分，將與相關單位會勘改善。
張芬郁表示，台中市多處行人穿越線(斑馬線)和人行道銜接處出現高低落差，造成輪椅族、娃娃車或騎乘小三輪車的小朋友通行不易，甚至前方就有擋著障礙物的路阻，她舉例，自立路往立新二街的行人穿越線，除了盡頭就是電信箱外，人行道也存在高低落差，顯然是行穿線劃設時未慮及將人行道邊緣改為斜坡，類似情形相當普遍。
張芬郁說，這是施工時可以避免的問題，她要求交通局和建設局共同研議，未來在設置行穿線退縮或畫設行穿線時，務必考量周遭現況，讓無障礙一次到位，若後續須在人行道上增設其他設施，也要考量現場狀況，減少改善須耗費的人力與經費，至於目前已存在高低落差情形，應該分階段改善。
張芬郁指出，行人穿越線設置地點不當、防撞功能不足及照明不良，往往讓行人穿越線成為行人潛在殺手，近年人本交通受重視，交通局和建設局提出逐步改善，但在原縣區明顯較市區緩慢，她要求市府重視。
交通局強調，將持續滾動式檢視各路口交通量及道路條件，並與建設局配合，改善行穿線與人行道通行介面環境，提升行人通行安全。