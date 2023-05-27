王淨羞認心中男神不是曹佑寧 《蜘蛛人》柯震東鬆口「老婆」是她
動畫電影《蜘蛛人：穿越新宇宙》，今（27）日舉行中文版配音明星記者會，新生代演員柯震東、王淨齊登場，與大家分享第一次擔任動畫電影配音的過程。柯震東透露指導老師是「櫻木花道」的配音員，常常令他感覺像在跟本尊聊天，他還說自己的二次元老婆是《航海王》妮可羅賓。王淨被問到「蜘蛛人」與曹佑寧誰更帥？她直呼：「蜘蛛人很帥！」
記者黃雅琪/台北報導
柯震東、王淨為動畫電影《蜘蛛人：穿越新宇宙》獻出「配音處女秀」，分別詮釋男主角邁爾斯摩拉斯與女主角關史黛西，今日出席記者會，兩人直呼配音比演戲還難，王淨說：「我們演戲會ADR（Automated Dialogue Replacement，意指同步對白錄音）自己的戲，國外是先配好動畫，我們要follow他們的表演，會被限制但又要有自己的特色。」而王淨也從中發現，自己有台灣國語的狀況：「我在講『蜘蛛絲』這三個字的時候會有點台灣國語。」
由於《蜘蛛人：穿越新宇宙》指導老師是「櫻木花道」的配音員于正昇老師，身為動漫迷的柯震東在接受指導時，直呼像是在跟櫻木花道聊天一樣，令人興奮！「蜘蛛人鐵粉」柯震東還透露，自從開始賺錢之後，他都會收藏《蜘蛛人》等比例戲服，現在家中已經集滿5套：「最新的我直接跪在地上求片商送我。」
柯震東提到，很多朋友家中都有小孩，到時候上映都會去看《蜘蛛人：穿越新宇宙》中文版配音，許多友人包含楊銘威、方志友夫妻，還會要他用「蜘蛛人」的聲音，告訴小孩要乖一點；柯震東也透露，自己心中的二次元女神是日本知名動漫《航海王》中的妮可羅賓：「《航海王》它們在介紹人物時我都會掉淚，喬巴的部分我直接哭死掉。」
王淨雖然對動漫不熟悉，所以沒有特別幻想的「動漫老公」，但被問到男友曹佑寧日前為富邦悍將開球的模樣，對比蜘蛛人誰比較帥？王淨先是語塞，接著直呼蜘蛛人技能比較多：「蜘蛛人很帥！」《蜘蛛人：穿越新宇宙》將於 6月21日全台上映。