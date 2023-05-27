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全台通路激省／GODIVA流心雪糕折100元　衛生紙「下殺34折」

▲全台通路本週精選優惠，推薦大潤發原萃茶飲4罐69元、7-11舒潔衛生紙99元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全台通路本週精選優惠，推薦大潤發原萃茶飲4罐69元、7-11舒潔衛生紙99元。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

本週精選通路優惠又來了，其中大潤發原萃茶系列580ML／4入組，只要69元，換算下來單瓶免18元，且各口味茶飲任你挑，綠茶、烏龍茶、金萱茶；好市多GODIVA流心雪糕折100元；生活用品的部分，7-11原價269元的舒潔衛生紙，下殺34折只要99元相當划算。

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🟡好市多．5月29日至6月4日

GODIVA熟可可粒杏仁黑巧流心雪糕六入，原價399元，特價299元

韓國農心安城湯麵12包入，現折80元

🟡家樂福．即起至6月6日

福樂自然零優洛乳150ml，26元買1送1

乳酸／百香果冰棒（常溫）1275克，279元買1送1

▲原PO日前到全聯購物時，竟然發現「甘蔗」，讓他又驚又喜，貼文一出，婆媽全震驚「第一次看到」。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲全聯可立雅廚房紙巾、貴格三合一麥片都有相當不錯的優惠價格。（示意圖／記者張嘉哲攝）
🟡全聯．即起至6月1日

可立雅廚房紙巾60組Ｘ6捲，單袋145元，買1送1，平均一袋72.5元

桂格美味三合一麥片10袋入，鮮奶麥片／特濃牛奶／經典麥香減糖／經典麥香原味／經典可可，單袋135元，買1送1，平均一袋67.5元

🟡愛買．即起至5月30日

冰樂園棒棒冰，原價20元，買1送1平均10元

歐樂B牙線50ＭＸ2盒入，原價129元，買1送1，平均單盒64.5元

🟡大潤發．即起至6月1日

啤酒單筆滿299元，送30元的現金抵用券

原萃茶系列580MLＸ4瓶，原價92元，特價69元，平均單罐17.25元

🟡7-11即起至5月30日

壹番屋咖哩鮮肉包6入，原價210元，買1送1，平均單顆18元

舒潔棉柔抽取式衛生紙90抽Ｘ8包入，原價296元，特價99元

▲7-11本周限時優惠。（圖／業者提供）
▲7-11本周限時優惠。（圖／業者提供）
🟡全家即起至5月30

杜老爺高級甜筒，原價30元，加10元多1件，平均單支20元

維他露淡藍色蘇打汽水，原價35元，買1送1

🟡萊爾富即起至5月28

舒味思萊姆口味氣泡水，原價35元，買1送1，平均18元

午后時光重乳奶茶，原價25元，買2送2，平均13元

▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）

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