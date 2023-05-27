NBA／美媒爆曾有其他球隊報價給「甜瓜」 但他決定非NBA球隊不去
「甜瓜」Carmelo Anthony宣布退役，此前曾有傳聞指出，台灣有球隊曾對他提出邀請，而根據知名記者Marc Stein報導，確實有NBA以外的球隊對其遞出橄欖枝，不過他並不感興趣。
運動中心/綜合報導
由於「魔獸」霍華德（Dwight Howard）本季來到台灣職籃打球，並且產生了很大的效益，因此一度掀起了國內球隊對於延攬NBA球員的興趣。之前獵鷹主帥劉孟竹證實，球隊確實「積極爭取」Anthony，不過最後沒有下文。
Stein在文中表示，「聯盟消息人士稱，Carmelo Anthony本賽季確實受到一些歐洲頂級球隊的關注，但他決定除非是來自NBA的報價，否則他不會去任何地方打球。」
Anthony生涯最後一個賽季是2021-22賽季在湖人，他打了69場，場均13.3分4.2籃板，投籃命中率44.1%，三分球命中率37.5%，雖然已經不是絕對主力，但仍有能力在輪換中扮演一定的角色。
雖在國外得到一些其他球隊的報價，不過最終Anthony拒絕了這些邀約，而讓人有些意外的是他最終也沒有再回到NBA，無緣突破3萬分的里程碑（目前28289分）。