金曲獎最佳女歌手是死亡之組？「她」聲量衝到第一　網友：該得了

我是廣告 請繼續往下閱讀
觀察3個月內網路上與本屆金曲最佳華語女歌手6位入圍者相關的討論，發現有著「天生歌姬」稱號的歌手A-Lin備受網友關注，她過去雖數度入圍金曲，卻一直很可惜地無法順利封后，令支持她的歌迷滿心期待她這次能一雪前恥，紛紛喊話「超級希望A-Lin得獎，也該換她了吧」、「A-Lin真的值得一座金曲」；更有人稱讚她本次的入圍作品《Link》是「出道以來概念最完整的專輯」，曲風及唱腔皆有所突破，給予高度肯定外還打趣直呼「再不給她要群起共憤了」。
自歌唱選秀節目《超級星光大道》出身的創作才女徐佳瑩，今年以專輯《給》一舉入圍最佳女歌手在內的7個獎項，她本人開心地在社群上分享喜訊，表示入圍的好消息讓她感受到「做過的事情都是有意義的」，而歌迷也紛紛送上祝賀「謝謝妳給了我們這麼好的一張專輯，更高興的是喜歡這張專輯的不止我們」、「lala這張《給》真的太強了，更甚以往的唱腔及曲風，整體專輯風格多變但主題完整度高」，覺得徐佳瑩的入圍是實至名歸，並期待她再登上歌后寶座。
來自馬來西亞、出道23年的資深女歌手戴佩妮，去年發行睽違6年的新專輯《被動的觀眾》，就有網友形容這是她的「反璞之作」，認為雖然整體曲風不算多元卻十分細膩；對此，有人點出「她的詮釋幫歌曲加很多分」，也有許多網友替她的二度摘后集氣「戴佩妮真的太好聽」、「好希望戴佩妮二封」。此外，發跡於另一檔歌唱選秀節目《超級偶像》的歌手洪佩瑜，沉寂10年後發行的首張個人專輯《明室》一鼓作氣獲得金曲8項提名，讓她成為本屆的入圍大贏家；不少民眾因此稱洪佩瑜為「怪物新人」，也有等候她多時的歌迷感性留言「謝謝妳回來唱歌給我們聽」、「過去深潛累積的能量，現在終獲得成果了」，看好她本次一鳴驚人，在金曲封后。
6位入圍女歌手都有各自的死忠歌迷，其音樂作品也有著截然不同的亮點與魅力，無論是誰獲獎都勢必有人會感到惋惜，那麼你最希望誰能登上歌后寶座呢？快跟周遭好友一起預測，或到社群上參與網友的討論吧！