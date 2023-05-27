雞排妹、于美人投誰？徐乃麟7字回應 讚藝人從政「她」最有水準
知名主持人徐乃麟今（27）日出席自有品牌輸不起乾拌麵記者會，希望新產品大賣，業績突破上千萬，也感嘆現在萬物皆漲，只有薪水不漲。而藝人于美人日前宣布參選台北市中正萬華區立委選舉，雞排妹也受到民進黨邀約，可能會參選，被問到會選誰？他也當場大喊7字回應：「我不在這個選區！」笑翻全場，更鬆口對於藝人從政的看法：「還是要看自己的想法跟理念，人各有志啦！」更大讚高金素梅是最大的指摽性人物：「每次的質詢，或是面對媒體的應對，都相當有水準。」
記者郭佩蓉/台北報導
徐乃麟今日受訪時被問到若雞排妹與于美人未來若真的要參選，會將票投給誰？他邊大喊邊笑說：「我不在這個選區！」也表示：「我這年頭都不回答假設性的問題！」那麼會不會幫忙站台？他也坦言自己已經很久沒有站台了，「好多年都不碰政治了，以前總希望台灣能選出對國家人民都能寄託的人，以前都希望選賢與能，但現在政治都還是一片混沌不清，台灣經濟各方面也還有很多問題，講真的，一個人也沒有太多能力，去影響太多人，還是回歸家庭，相妻教子，賣賣鮑魚、拌麵、雞湯，把手上節目做一做，日子已經很好過了」。
對於藝人從政看法，他除了表示：「還是要看自己的想法跟理念，人各有志啦，我這輩子都沒有想去選什麼，都已經自顧不暇了，家裡都顧不了了，還要去顧廣大選民，怎麼可能？」也認為目前最大的指摽性就是高金素梅，「我覺得她真的很不可思議，從當年我跟他拍電視劇，我覺得她做的，真的是不在話下，每次的質詢，或是面對媒體的應對，都相當有水準，我覺得不容易啊，當然形象方面也要兼顧，真的很不容易」。
而兒子徐新洋即將在9月辦婚禮，徐乃麟也透露兒子婚禮籌備狀況：「他們要去國外拍照，安排婚禮東西！」像是現場燈光、音響、樂隊和宴客名單，「娶媳婦嫁女兒都很大的事啊」，至於會不會請藝人朋友來演出、婚禮將會請誰擔任主持人？乃哥則笑回：「女兒結婚那時候是楊千霈，兒子應該也找她，我們也不會請太多（賓客），畢竟我們人際關係也不寬廣，我們沒這個交情能力啦！」