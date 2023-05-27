世衛行動團返國！談第7度被WHA拒門外　薛瑞元盼與中東國家接觸

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衛福部指出，對於世界衛生組織（WHO）因政治干擾未邀我出席第76屆世界衛生大會（WHA）深表遺憾與不滿，但健康是基本人權、普世價值，薛瑞元仍率世衛行動團赴日內瓦，並召開國際記者會及遞交抗議函，除了對WHO及中國表達嚴正抗議外，亦傳達我國參與國際社會的意願與決心。
薛瑞元報告此次成果，本次行動團在日內瓦進行多場雙邊會談並積極爭取參與醫藥專業會議，拓展與各國醫衛合作，掌握全球最新醫衛資訊。為呼應本年WHA重要議題，衛福部首次與世界醫師會於WHA期間主辦緊急醫療公開專業論壇，與各國交流應對各型災難的經驗，並由美國高階官員國務院助卿Michele Sison大使與世界醫師會主席Osahon Enabulele醫師親臨致詞；在「全球合作暨訓練架構(GCTF)」下，衛福部也與美、日、澳首次於日內瓦合辦論壇，研商如何在後疫情時代建構永續應變下一波大流行。
此次是薛瑞元首度帶團前往，媒體問其心情，他先是開玩笑地說，「因為是初次帶團，沒有比較就沒有傷害」，接著提到，心情還好，雖然行程緊湊，但因為是在做有意義的工作，就不會有太多顧慮。他說，「以結果論來說，不管是參與WHO，或者成為WHA觀察員的結果都不令人滿意，但不會因此而感受到挫折。」
媒體詢問薛瑞元曾提及，此次除與理念相近的國家交流，也會跟過去較無接觸的穆斯林國家交流，想了解是否有進行醫療外交？
薛瑞元說，這次有和幾個重要的國家舉行雙邊會談，但台灣若要擴大交友圈，也非「一蹴可及」，都要有一些事先的規劃與準備。對於和穆斯林國家的接觸，他與世界醫師協會WMA在早餐會談的時候有提到，世界衛生會的會長、秘書長都有出席，「台灣提出希望藉由WMA的平台，看有無機會與穆斯林國家的醫師們有進一步的認識、接觸，再安排互訪」。
薛瑞元提到，所謂的穆斯林國家其實包含很廣，台灣現在有建立起關係的像是亞洲、東亞等國，例如印尼、馬來西亞都算穆斯林國家，它們人口加起來也是佔穆斯林國家相當大的比例，光是印尼就有2億人口，若以人口來論，目前已經有一些接觸，也不算少，但希望中東國家方面是未來可以努力的方向，也許下一個部分，是與土耳其醫療界來做接觸，藉由專業之間的溝通，再逐步的往前進展。
另，為提升健保新藥給付評估及財務管理機制，衛福部健保署、財團法人醫藥品查驗中心與英國國家健康與照護卓越研究院（NICE）簽署合作協定；衛福部亦和瑞士日內瓦大學醫院續簽合作備忘錄，合作建立符合國際規範的災難醫療救援隊，以強化我國救災及緊急醫療量能。
衛福部說，台灣將持續深化與各國合作，強化我國全球專業貢獻，並與國際友人加強協調合作，繼續努力積極爭取參與WHO及WHA，實現「Health for all, Taiwan can help」。