泰國進口發霉蛋竟回收再製成液蛋　桃市府開罰15萬元

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桃園市政府衛生局今天發布新聞稿表示，雞蛋來源是位於桃園市的立群農產品有限公司，衛生局在26日前往查核，查獲229盒產地泰國的發霉洗選雞蛋，以及回收再製未殺菌液蛋2100盒、重達1050公斤。
衛生局指出，業者表示近日氣候溫差變化大，冷藏進口雞蛋經洗選後轉常溫販售，可能會有品質異常，已在22日起陸續回收進口雞蛋回工廠，後經員工開盒檢視回收雞蛋，將外殼無發霉現象的雞蛋再製成未殺菌液蛋銷售。
衛生局表示，食品業者在發現產品有危害衛生安全之虞未主動通報衛生局，且又將變質腐敗的產品再製販售，依違反食品安全衛生管理法第7條及第15條規定，各裁罰新台幣3萬元、12萬元，共15萬元，日後若再查有違規行為，將依法加重裁處。
衛生局指出，此批泰國進口原料雞蛋是12日由台農發股份有限公司自泰國冷藏進口903箱（每箱360顆），由立群公司在16日、17日洗選盒裝常溫販售，該批冷藏雞蛋經廠內以溫水清洗，再噴灑次氯酸鈉、刷洗雞蛋外殼後，烘乾包裝成每10顆1盒常溫販售，總計生產3萬2058盒。
衛生局表示，業者坦承廠內首次將冷藏原料雞蛋洗選轉常溫方式販售、未進行保存性試驗，這部分違反食安法第8條第1項規定，已命其限期改正，屆期不改正，依同法第44條處6萬至2億元罰鍰。
衛生局也說，已命業者於26日前通知全國各通路商將疑慮洗選雞蛋及未殺菌液蛋產品及製成烘焙產品預防性下架，截至今天中午12時，共下架回收洗選蛋3312盒、未殺菌液蛋4706公斤。
桃園市政府消保官已經連絡進口蛋農及通路商，協調妥善處理事後消費爭議的事宜，消費者可憑今年6月20日前的發票或商品向原購買通路辦理退貨退費。（編輯：張銘坤）1120527