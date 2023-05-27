中市客委會表揚志工　客家媽媽15道菜大拚場

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市府客委會主委江俊龍說，東勢客家文化園區及石岡土牛客家文化館約有百名志工，每年評鑑皆獲志願服務獎項，志工群對在地十分熟悉，山城有什麼好吃好玩又有趣的，「問他們就對了！」各項客家藝文活動都可看見他們盡心盡力的身影與熱情的笑容。活動不僅讓大家感受「聽、看台中客」的魅力，同時也滿足視覺、味覺、嗅覺及聽覺體驗。
石岡區長劉素幸表示，看到石岡在地的社團端出許多拿手好菜，都是可上電視節目的高水準美食，在地的食物、在地的人、當令的食材，組織成美好的活動，期待客委會未來繼續支持辦理，帶動石岡的客家文化。
立法委員江啟臣也表示，志工在台灣成為名聞遐邇的世界經典，志願服務奉獻的精神讓人感動。客家文化館志工群每年都是績優的團隊，不但熱心公益，而且熟知地方文化歷史，不斷進修充實成長，「特別向這群年長的志工們致敬！」。並感謝市府客委會集結七個社團準備豐盛的客家美食佳餚，招待長年辛苦的志工朋友，將客家飲食文化和熱心服務的精神彰顯出來，讓更多人看見和欣賞。
今活動安排石岡國小扯鈴隊、土牛志工團的客家歌謠二胡表演及東勢農會中阮班客家樂曲串場表演，並結合石岡區九房、石岡、和盛、金星、龍興社區發展協會及石岡傳統美食推廣協會、石岡客家美食促進協會等7個在地協會，透過活動前的籌備、討論與協商，各社團皆使出渾身解數，展現最佳廚藝，共同準備鹹豬肉、筍乾爌肉、桔醬雞肉刴盤、客家甜米糕、高麗菜封、菜頭丸湯、梅湯蕨等15道客家菜餚與所有志工夥伴分享。