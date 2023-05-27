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因應瑪娃颱風逼近！水利署視察大台北地區防汛整備

▲因應瑪娃颱風來襲，經濟部水利署今（27）日視察大台北地區防汛整備，確保河防安全。（圖／水利署提供）
▲因應瑪娃颱風來襲，經濟部水利署今（27）日視察大台北地區防汛整備，確保河防安全。（圖／水利署提供）

記者李琦瑋／台北報導

面對今年第2號颱風「瑪娃」逐漸靠近台灣，受颱風外圍環流影響，預期北部、東部地區降雨將有增加趨勢，經濟部水利署長賴建信為督導各地防颱準備工作，今（27）日率相關業務主管，視察大漢溪及三峽河相關防汛整備情形，確保河防安全。

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水利署指出，賴建信一行人先至大漢溪視察鐵路橋上游河段，第十河川局說明，因右岸高灘地已逐漸陸化，導致大漢溪深槽流心逐年往左岸偏移，刷深基腳，恐危及新莊、樹林等地區河防安全。為降低左岸地區防洪安全隱憂，第十河川局自108年至110年間積極辦理大漢溪左岸堤防基礎加固，中央出資全額經費由新北市政府配合辦理路面鋪築暨周邊環境改善，目前該工程預計將於113年1月完工，屆時將可讓大漢溪左岸既能滿足河防安全需求，除此之外又得以兼顧改善地方交通等綜合效益。

此外，為進一步增加通洪，行政院已增撥經費得於109年起辦理該河段清疏工程，讓原本深槽寬從130公尺，開擴至150公尺以上，大大增加通水斷面，水利署第十河川局並採三期辦理大漢溪右岸河道疏濬及流路導正工作，透過多場次工作坊與NGO團體溝通建立共識，於兼顧生態環境考量下逐年辦理河道疏濬。

水利署說明，該案迄今已完成土方量清除約22.8萬立方公尺及廢棄物去化1.8萬噸，並將持續推動河道清疏工作，讓原本窄縮河道得以逐步開擴，經勘查今年汛期前所完成的工作，大幅提昇新莊、樹林及板橋地區防洪安全。

水利署亦赴三峽地區視察三峽河秀川護岸防汛整備情形，賴建信表示，過去於蘇迪勒颱風期間，曾造成三峽老街漫淹，經多年來水利署第十河川局與在地民眾不 斷溝通，在防洪安全與地方觀光發展需求皆可兼顧下，於該河段嘗試採用創新防水擋板工法，透過事前氣象資料預判分析，可於10小時內完成全線擋板組立裝設，經多年驗證確已有效阻絕當地洪水溢淹情形。

最後，賴建信除嘉勉全體工作人員的努力外，也提醒同仁面對氣候變遷的挑戰，更應秉持著「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」等超前部署態度，落實防汛整備工作，以確保河防安全，提供國人安心居住環境。

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