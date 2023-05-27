因應瑪娃颱風逼近！水利署視察大台北地區防汛整備

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此外，為進一步增加通洪，行政院已增撥經費得於109年起辦理該河段清疏工程，讓原本深槽寬從130公尺，開擴至150公尺以上，大大增加通水斷面，水利署第十河川局並採三期辦理大漢溪右岸河道疏濬及流路導正工作，透過多場次工作坊與NGO團體溝通建立共識，於兼顧生態環境考量下逐年辦理河道疏濬。
水利署說明，該案迄今已完成土方量清除約22.8萬立方公尺及廢棄物去化1.8萬噸，並將持續推動河道清疏工作，讓原本窄縮河道得以逐步開擴，經勘查今年汛期前所完成的工作，大幅提昇新莊、樹林及板橋地區防洪安全。
水利署亦赴三峽地區視察三峽河秀川護岸防汛整備情形，賴建信表示，過去於蘇迪勒颱風期間，曾造成三峽老街漫淹，經多年來水利署第十河川局與在地民眾不 斷溝通，在防洪安全與地方觀光發展需求皆可兼顧下，於該河段嘗試採用創新防水擋板工法，透過事前氣象資料預判分析，可於10小時內完成全線擋板組立裝設，經多年驗證確已有效阻絕當地洪水溢淹情形。
最後，賴建信除嘉勉全體工作人員的努力外，也提醒同仁面對氣候變遷的挑戰，更應秉持著「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」等超前部署態度，落實防汛整備工作，以確保河防安全，提供國人安心居住環境。