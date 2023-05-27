PLG／國王108:100驚險晉級！3:1晉級總冠軍賽　挑戰衛冕軍富邦

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次節夢想家靠陳振傑、林俊吉的兩顆三分追趕上來，但國王兩名本土得分箭頭楊敬敏和林書緯狀況出色，前者三分4投全中、砍18分，後者拿到17分，讓國王60:43持續拉開分數。
易籃再戰後，雙方各有一波攻勢，夢想家利用國王表現下滑之際，打出14:7的攻勢、靠著卡拉曼的三分球，追到只剩10分差。牧倫斯情緒失控、被吹了一次技術犯規，夢想家3罰2中之後，林俊吉又投進三分球、卡拉曼低位單打命中、吉爾貝克轉換進球，比賽回到1分差。
之後國王又掉球，卡拉曼快攻被犯規，2罰1中，一波24:7的高潮，讓比賽回到原點。曼尼高的三分球讓客隊止血，但這一節打完時，國王僅以72:71領先1分。
末節李愷諺和楊敬敏的3顆三分球，讓戰局瞬間風雲變色，比賽又回到10分差。不過夢想家沒有放棄，簡浩的三分球和吉爾貝克的籃下強打，不但讓球隊打出18:8的反擊，還造成戴維斯的第6犯。
關鍵時刻，曼尼高挺身而出，先是兩罰，之後再三分球命中，讓國王取得6分領先。之後吉爾貝克2罰得手，曼尼高回敬上籃拋投，蘇士軒籃下擺進2分，林書緯上籃得手，最後1分24秒國王領先到8分。夢想家雖努力追分，但最終仍氣力放盡。
這場比賽卡拉曼攻下31分，吉爾貝克有22分，林俊吉得到16分。國王方面，曼尼高得到19分，第四節得到11分，楊敬敏攻下25分，林書緯21分6助攻，李愷諺13分。