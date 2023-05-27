再睡5分鐘稱「因南部水質停賣品項」炎上！急發文：抱歉造成誤會
Youtuber滴妹創立的手搖飲店「再睡5分鐘 NAP TEA」，今（27）日稍早於臉書表示高雄義享門市將暫停銷售部分品項，原因是「近期南部水質狀況異常」，擔心影響飲品風味。公告一出引起軒然大波，網友質疑若是水質有問題，受影響的應是所有產品，怎麼會只停賣部分品項，在質疑聲浪逐漸高漲下，再睡5分鐘在14時左右再次發出公告道歉。
記者李惠婷/綜合報導
「再睡5分鐘 NAP TEA」原先貼出的公告表示，「因近期南部水質狀況異常，影響所製作出的飲品風味， 經團隊評估部分飲品並未符合品牌標準。雖然在風味上僅有些微的差異，但為了讓每一位蒞臨門市的民眾都能有最療癒的飲用體驗，『高雄義享門市』將暫停販售部分品項」。
該公告發出後被轉貼至各大平台，許多網友都對「南部水質不佳」的說法抱有質疑，留言「賣飲料沒有淨水設備？」、「水質有問題怎麼可能還有茶可賣？肯定有些品項品管問題，嘴到南部保重」、「水質有問題還能賣基本茶類？厲害了」。
面對網上非議，再睡5分鐘於下午14時再次發布聲明，指出為先前貼文的不當言詞所導致的誤會致上最深歉意，並解釋「門市每日皆會針對茶飲進行風味品評，近期發現煮製風味未達品牌內部標準，因此決議將暫停販售部分品項」，並表示日後發文會更加謹慎小心，也會持續嚴格把關所有飲品的風味，最後再次感謝各位的支持與指教。