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CP值超高！全聯開賣「60元厚雞排便當」　全台300門市限定

▲全聯美味堂幸福餐盒新口味，黃金厚厚雞排，6月5日正式開賣。（圖／全聯提供）
▲全聯美味堂幸福餐盒新口味，黃金厚厚雞排，6月5日正式開賣。（圖／全聯提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

全聯與農委會自3月合作推出60元的幸福餐盒，主打比臉還大的排骨為主菜，CP值超高被瘋搶，接下來全聯宣布6月5日推出「黃金厚厚雞排」，仍舊維持60元幸福價格，主打比50元還厚的雞排，並且預計拓展至300店銷售，可供應近270萬個餐盒。

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全聯表示，今年3月開始攜手農委會推出60元美味堂「幸福餐盒」，以「嚴選食材製成」、「每日新鮮現做」、「全程保溫配送」等3大最高規格標準製作，首波以「大大的幸福」比臉大的美味排骨為主菜，幾乎天天完銷，兩個月創下超過1500萬業績。

▲全聯新推出「黃金厚厚雞排」便當，仍舊維持60元幸福價格，主打比50元還厚的雞排。（圖／全聯提供）
▲全聯新推出「黃金厚厚雞排」便當，仍舊維持60元幸福價格，主打比50元還厚的雞排。（圖／全聯提供）
接續第2波美味堂幸福餐盒於6月5日推出「黃金厚厚雞排」，仍舊維持60元幸福價格，主打比50元還厚的雞排，使用國產雞胸肉，透過斷筋設備、針灸按摩，讓雞肉更易醃漬入味，給消費者美味與CP值兼顧餐點。

且全聯預計將幸福餐盒拓展至300店銷售，也將持續販售至年底，預計可供應近270萬個餐盒。想要查詢哪300家門市有販售的民眾，可點選全聯門市搜尋，並且勾選熱便當的服務項目，即可搜尋到幸福餐盒販售門市。

家樂福則是於全台67家量販分店，正式開賣「香烤嫩雞胸平價幸福餐盒」，採用農委會提供的金豐盛國產雞胸肉，並搭配家樂福嚴選的屏東里港有機栗子南瓜和高山脆鮮高麗菜，還有使用動物福利認證非籠飼雞蛋製作的紅蘿蔔炒蛋，每份只要60元超平價，每週提供超過4萬5千份。

▲家樂福明開賣60元烤嫩雞胸便當，全台67家門市開賣，每週供貨超過4萬5千份。（圖／家樂福提供）
▲家樂福開賣60元烤嫩雞胸便當，全台67家門市開賣，每週供貨超過4萬5千份。（圖／家樂福提供）

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