中將湯和四物湯差在哪？　改善更年期不適、特別適合1類女性服用

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坐月子期間也能喝？除了生理期間及生理期前後，產婦在坐月子時也可以服用中將湯，能夠幫助身體養氣，另外，中將湯還可以改善更年期障礙、骨質疏鬆等問題，例如失眠、盜汗、心悸等。但中將湯並不一定適合所有人服用，所以一樣要找合格的中醫師，確認安全無虞才能飲用。
跟四物湯最大的不同是，中將湯可於月經來潮期間飲用，在月經期間飲用中將湯可舒緩經痛，經期後服用有補血功效，經期前服用也可紓解經前症候群。尤其容易有生理痛的女性，特別建議於生理期內飲用，反之則建議於生理期第5天開始服用，以補血行氣、調理荷爾蒙。至於停經後的女性，飲用中將湯可以改善心悸、潮紅、失眠、情緒低落、盜汗等更年期障礙。長期飲用更能幫助改善骨質疏鬆、心血管疾病等問題。
加速產後身體的復原另外，在女性產後若有手腳冰冷、頭暈目眩、耳鳴、肩痠腰痛、腹痛、血行不順、哺乳不良、荷爾蒙分泌失調等不適症狀，適度飲用中將湯，也可以幫助改善體質，加速產後身體的復原。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57929
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