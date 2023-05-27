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家長常見三疑問，三解方讓吃甜食也能兼顧健康
如果不能嚴格禁止，又該如何避免孩子吃進過多的糖份與空熱量？程涵宇說明，家長對於甜食飲料的拿捏，最常見「種類」、「份量」、「頻次」等三種類型疑惑。不過爸媽不用太擔心，營養師所提供的解方如下。
Q1：種類怎麼挑選？
營養小建議：檢查營養標示，正確挑選避開空熱量
程涵宇強調，挑選到正確的產品相當重要，而且家長除了自己透過產品標示確認營養成份，也應教育孩子正確挑選的方法。每種食品、飲品各自的挑選技巧如下：
- 調味乳：並非所有調味乳都由鮮奶製成，因此要挑選成分為鮮乳、且生乳含量達 50% 以上的冷藏調味乳。
- 果菜汁：看標示，優先挑選甜味 100% 來自水果，且營養標示有鉀、胡蘿蔔素等營養素的果菜汁。
- 果乾：應選擇小包裝、純天然的果乾。
- 穀物餅乾：對於平常不愛吃菜的孩子來說，穀物餅乾中的膳食纖維可促進腸道蠕動，但記得要選擇營養標示有膳食纖維的餅乾，較能確保穀物及膳食纖維足量。
Q2：份量怎麼拿捏？
營養小建議：參考每日飲食指南建議，把關糖份攝取量
每種成分都有他們的每日攝取限制，比如添加糖的攝取量不宜超過總熱量的 10%，比如 7 至 12 歲的學童，每天約攝取 2000 至 2200 大卡的熱量，換算後約可以吃進 50 至 55 公克的糖份。因此孩子當天若有攝取含糖的零食或飲品，家長應該有意識降低其他餐食中的糖類添加比例。
Q3：怎麼規定吃甜食、喝飲料的頻率？
營養小技巧：假日限定，不養成甜食依賴
許多家長常會用甜食、飲料，做為安撫或獎勵小孩，但程涵宇提醒，這樣的習慣可能不知不覺間養成孩子對甜食的依賴。例如孩子比較喜歡的調味乳可在假日帶孩子去野餐、遊玩時有限度的解封，搭配穀物餅乾、果乾等同樣含有營養價值的零食，滿足孩子的口慾與出遊儀式感。平日應選擇鮮乳做為補充鈣質的管道，正值成長期的孩童每天都應喝足兩份（一份 240ml）鮮奶。
營養師建議：避免「空熱量」食品或飲料
最後程涵宇也強調，長期選擇錯誤的甜食飲料，就算控制了食用頻率和份量，依然可能對孩子的健康造成負擔，因此她建議，盡量避免「只有熱量、沒有營養」的空熱量食物，或者一定要減少次數。哪些食物或飲料是空熱量食物？
- 汽水：汽水由糖、水組成，同時含有咖啡因和磷會干擾鈣的吸收，會影響孩童成長發育。
- 奶精奶茶：由糖、油組成，濃濃奶香但沒有奶，營養價值低、熱量高，長期攝取容易導致肥胖和脂肪肝的形成。
- 糖果：糖果通常由糖與色素組成，攝取過多恐影響孩子專注力，尤其應該避免五彩繽紛、顏色鮮豔的糖果。
諮詢專家：營養師程涵宇
參考文獻：《Managing young children's snack food intake. The role of parenting style and feeding strategies》
文章授權：程涵宇營養師
文／陳韋彤 圖／孫沛群
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 家長應嚴格禁止孩童吃零食？當心越限制吃更多！3 技巧讓孩子正確攝取糖份