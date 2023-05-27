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董事改選、外資挺洪士琪派？新光金聲明：僅評估報告

▲新光金（2888）經營權大戰，具關鍵影響的外資ISS報告昨（26）日出爐。（圖／記者顏真真攝）
▲新光金（2888）經營權大戰，具關鍵影響的外資ISS報告昨（26）日出爐。（圖／記者顏真真攝）

記者李琦瑋／台北報導

新光金（2888）經營權之爭進入最後階段，公司派、改革派積極爭取持股近20%的外資支持，有媒體報導，具關鍵影響的外資ISS報告昨天出爐，表態支持洪士琪派及吳東進派所提名的3席獨董，其中洪士琪派占2席，吳東進派僅1席，可能影響6月9日的選舉結果。新光金今（27）日聲明指出，這僅是ISS對外資提出的評估報告，外資股東仍會就報告內容獨立判斷，並非外資股東的投票決定。

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有媒體今天以「新光金改選，外資挺洪士琪派」為題指出，外資常參考的國際投票顧問機構ISS報告昨天出爐，報告中明確表態支持3席獨董，包括洪士琪派（改革派）的提名人選陳彥希及簡敏秋，吳東進派（公司派）的許永明，過往ISS通常支持公司派的獨董，這次選擇二比一的方式，等於改革派在獨董方面略勝一疇，將對6月9日董事改選造成關鍵性影響。

對此，新光金發出聲明表示，昨天ISS發佈有關新光金控董事會選舉建議，為ISS對外資提出的評估報告，外資股東仍會就報告內容獨立判斷，此並非外資股東的投票決定，故關於媒體報導標題所載「外資挺洪士琪派」乙節，並非事實，為避免誤導大眾視聽及影響新光金股東投票決定，特此聲明。

新光金表示，昨天發佈相關新光金控董事會選舉建議，認為董事會成員需熟稔實務經營，以確保可持續的業務營運，為此重申該公司提名的3位獨立董事候選人，除現任新光金控獨立董事許永明已獲ISS推薦外，另2位女性獨立董事候選人亦符合ISS的建議原則，以及提高女性參與董事會的國際趨勢。

新光金提到，梁文菁畢業於美國麻省理工學院史隆商學院MBA，為現任子公司元富證券獨立董事，曾任Tractus AM高級經理及穆迪分析副總監，除熟稔本公司現行業務經營外，亦為風險管理與資產管理專家。曾玉瓊為逢甲大學銀行保險學系畢業，現為銘傳大學風險管理與保險學系兼任專技副教授，曾任財政部保險司科長、專門委員；金管會保險局主秘、副局長、局長；財團法人保險事業發展中心董事長；東吳大學副教授等職，擁有超過30年的保險政策制定及監理的豐富經驗。

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