北韓藉抗疫加強邊防封堵對外通道　衝擊弱勢生存

我是廣告 請繼續往下閱讀
但當COVID-19（2019冠狀病毒疾病）2020年在全球肆虐時，北韓政府展開大規模行動，封鎖了與中國和俄羅斯的邊界，也切斷了走私者與脫北者經常使用的路線。
商業衛星影像顯示，平壤此後修築了數百公里的新建或強化版邊界圍欄、高牆和崗哨，使其能加強控制資訊和貨物流入，並將外國元素阻擋在外、將人民鎖在境內。
從路透社和美國蒙特瑞密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）分析的影像，以及7位脫北者、數名社會運動人士和其他熟悉北韓邊境活動的人士說法，顯然證實這項計畫的規模。
曾經協助脫北者逃離的南韓金姓牧師表示：「傳統往來北韓和中國的路線現在實際上已經沒了，除非情勢發生重大變化。」金牧師和其他從事邊境敏感工作的人因擔心自身安危並希望保護人脈，要求以部分或完全匿名發言。
根據官方數據，去年只有67位脫北者成功到達南韓，相較於2019年則有1047人。這項人數甚至在疫情前就已經呈現下降趨勢，部分原因是中國實行了更嚴格的限制，而中國是脫北者的首選路線。
北韓政府和官方媒體對於邊界施工甚少提及。北韓駐倫敦大使館也未回應路透社致電。但北韓官方機關曾經提到，為了防範疫情和其他「未來事物」入境，安全措施已加強。
北韓領導人金正恩去年在宣布戰勝COVID-19的演說中，命令官員「確保邊界、前線、海岸地區及海空領域多樣封鎖牆的整體完善」。
華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）研究北韓經濟的非常駐研究員希爾柏斯坦（Benjamin Katzeff Silberstein）指出，北韓邊界封閉很可能帶來持久影響，包括對於新興的商人階層和一些非正式貿易蓬勃發展的城鎮，這類貿易曾提供許多人自力更生的機會，尤其是女性。
希爾柏斯坦表示，「自從北韓1990年代饑荒以來」，這些城鎮「受益於正式與非正式貿易，但除此之外其實沒有太多經濟優勢」。「因此（平壤的）打壓行動打擊到2個弱勢群體：女性和邊陲地區人口。」（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1120527