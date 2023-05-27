做研究不要怕冷門！首位「道士」院士李豐楙勉勵台師大畢業生

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去年以道教研究成為中央研究院新科院士的李豐楙，是國文學系58級校友、政治大學中國文學系名譽教授，他深入道教文化研究，探討道教文學、田野調查、華人宗教研究、身體文化，以及東方文化思維五大方向，提出了東方「常與非常」的概念，為成為一名真正的道士，更拜師求法並通過登刀梯考驗，是少數同時具有道士資格的大學教授，他的研究為民間、學術、宗教與文化的維護和發展付出莫大貢獻。
李豐楙今天以「不怕冷門，投入為要」為題發表演講，感謝2位對自己影響深遠的師長，第一位是漢學大師王夢鷗，讓他從傳統中國文學研究轉入道教的世界，第二位是法國漢學大師施舟人(Kristofer Marinus Schipper) ，則啟發他踏上拜師之路，成為真正的道士。
李豐楙向畢業生分享道教民俗祭典，透過向土地的謝罪與感恩儀式，表達人類社會中對土地的關懷。他提到，近幾年新冠疫情中，道教也發揮療癒集體創傷的重要作用，如全台各地的送王船祭典，象徵驅散瘟疫、祈安求福。
作為撫慰社會大眾心靈的重要存在，李豐楙以自身經驗總結，做研究不需要害怕冷門，勉勵畢業生們只要用心投入，就可以創造屬於自己的獨特人生。
吳正己致詞時表示，本屆畢業生不同以往，就學期間經歷2件大事。第一是新冠病毒疫情，也感受最深，2019年9月帶著興奮心情進入師大，只過了半年快樂時光，大家開始戴起口罩、保持社交距離、禁止大型集會、實施遠距教學，即使如此，同學們仍能迅速適應新的學習方式，發揮自主學習精神，不讓學習中斷。
第二是人工智慧AI的新里程碑，ChatGPT在2022年底出現，學生們都是數位原住民，生長在數位時代，在師大也學習到很多資訊科技的原理與技能，掌握運用資訊科技是學生的本能，未來一定會有更多類似工具出現，力量將因此而更為強大。吳正己勉勵畢業生，經歷這2件大事後，更加成長茁壯，期許帶著所學，準備航向下一個人生旅程，未來的成就與貢獻，都將是母校台灣師大的榮耀。
當今全球藝術界最有影響力藝術家之一的劉國松，1949年從中國輾轉來台定居，1951年考入台灣省立師範學院藝術系，並以第一名畢業。1956年創立五月畫會，積極推動現代水墨運動，被譽為「現代水墨畫之父」，今年高齡91歲。他在獲頒台師大名譽博士後，致詞感謝母校師長及友人，並勉勵畢業生，這是一個五彩繽紛的世界，眼看各位年輕人將勇敢地在這五彩繽紛的世界上起步奔跑，以自己的視野觀看這個世界，以不同方法來表達自己的思想，他欣喜之餘更獻上最誠摯祝福。