PLG／夢想家經歷換帥、洋將變動　林俊吉坦言：向心力沒有去年好

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「我們從沒懷疑過自己，雖然目標不是在這邊結束，但國王臨場發揮和經驗表現的比我們還好。」韓駿鎧直言夢想家是一支有競爭力的球隊，但要如何保持、避免在賽季中起伏過大，這就是他們要去學習的地方。
季中換帥後，球隊展現不同的精氣神，韓駿鎧給予賴柏霖高度肯定，「我們這記很多新球員加入，本來就需要整合，加上朱總的系統也要花時間去適應。而我們對自己期望很高、給自己太大壓力、耐心沒有那麼足夠，季中一直在檢討為什麼輸球，而不是能從失利中得到什麼。柏霖當總教練後，大家開始能知道為什麼輸，而且迅速改正問題、從中進步，而不是一直在找戰犯。」
而至於下一季是否由賴柏霖繼續帶兵，韓駿鎧表示這要在7月和內部討論後才能決定，不過他可以肯定前者會繼續留在夢想家之中。
季中被推上火線，賴柏霖雖然沒能讓球隊更上一層樓，但至少讓這個團隊重新整合在一塊，他認為球隊目前找回了一個團結的感覺，「因為一些逆境，激發出我們內心的氛圍，練球時大家講的話，變得很正向，這是我們熟悉的球隊。」至於未來的方向，他認為夢想家輸了好幾場個位數的比賽，對於年輕球員來說是很好的經驗，「這將成為養分，讓我們更明白未來要怎麼去打逆境的球和拉鋸的比賽。」
在首個賽季之後，夢想家連兩年止步於季後賽首輪，目前在球隊待最久的洋將吉爾貝克坦言，這樣比賽的結果讓人失望，「沒辦法找到很好的方式去表達自己，籃球是團隊運動，我們彼此努力合作，我今天沒打出最好的表現，上半場的內容沒有藉口，我就是打得很糟；下半場也是，一些投籃和罰球沒進。但很感謝我的隊友，他們沒有批評我，都是繼續鼓勵我。」
而球隊後為林俊吉則失望地說，「今年結果和去年一樣，我們本應從上賽季得到更多經驗，但（球季中）遭遇太多情況，換教練、換洋將，跌跌撞撞走到這裡真的蠻可惜的，熱身賽打那麼好，但開季跌到谷底，後面拚進季後賽．．．不希望明年重複發生這樣的事，因為我們是能拿冠軍的球隊。這一季向心力沒有像去年那麼好，希望可以趕快修正這個問題。」
關於季後操作，韓駿鎧稱補強是聯盟每一隊所想的，畢竟大家都很競爭，但現在賽季才剛剛結束，自己不想太快去推動這些，會等稍晚一些時候，再和球隊討論。