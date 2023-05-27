強打中年／中職薪資談薪牛步！還有球員沒簽約！果然獨步全球

PLG／夢想家經歷換帥、洋將變動　林俊吉坦言：向心力沒有去年好

▲林俊吉對連兩年止步於季後賽首輪感到失望，也點出球隊向心力不足的問題。（圖／葉政勳攝）
▲林俊吉對連兩年止步於季後賽首輪感到失望，也點出球隊向心力不足的問題。（圖／葉政勳攝）

記者黃建霖/臺中報導

福爾摩沙台新夢想家今（27）日以100:108輸給新北國王，系列賽1:3遭到淘汰。球隊這一季面臨換帥、換洋將，整季動盪起伏，球隊總教練韓駿鎧賽後受訪時透露，球隊接下來將會在7月進行討論，看是否由賴柏霖繼續帶兵，而補強和洋將續約方面也需要再和內部討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年球季中和外籍教練朱利爾斯分道揚鑣，夢想家曾經遇到過一些亂流，甚至面臨到可能打不進季後賽的困難，但他們在賽季末找回競爭力，並且在這個系列賽最後兩戰打出了高強度的競爭力，證明現有陣容的潛力。

「我們從沒懷疑過自己，雖然目標不是在這邊結束，但國王臨場發揮和經驗表現的比我們還好。」韓駿鎧直言夢想家是一支有競爭力的球隊，但要如何保持、避免在賽季中起伏過大，這就是他們要去學習的地方。

季中換帥後，球隊展現不同的精氣神，韓駿鎧給予賴柏霖高度肯定，「我們這記很多新球員加入，本來就需要整合，加上朱總的系統也要花時間去適應。而我們對自己期望很高、給自己太大壓力、耐心沒有那麼足夠，季中一直在檢討為什麼輸球，而不是能從失利中得到什麼。柏霖當總教練後，大家開始能知道為什麼輸，而且迅速改正問題、從中進步，而不是一直在找戰犯。」

而至於下一季是否由賴柏霖繼續帶兵，韓駿鎧表示這要在7月和內部討論後才能決定，不過他可以肯定前者會繼續留在夢想家之中。

季中被推上火線，賴柏霖雖然沒能讓球隊更上一層樓，但至少讓這個團隊重新整合在一塊，他認為球隊目前找回了一個團結的感覺，「因為一些逆境，激發出我們內心的氛圍，練球時大家講的話，變得很正向，這是我們熟悉的球隊。」至於未來的方向，他認為夢想家輸了好幾場個位數的比賽，對於年輕球員來說是很好的經驗，「這將成為養分，讓我們更明白未來要怎麼去打逆境的球和拉鋸的比賽。」

在首個賽季之後，夢想家連兩年止步於季後賽首輪，目前在球隊待最久的洋將吉爾貝克坦言，這樣比賽的結果讓人失望，「沒辦法找到很好的方式去表達自己，籃球是團隊運動，我們彼此努力合作，我今天沒打出最好的表現，上半場的內容沒有藉口，我就是打得很糟；下半場也是，一些投籃和罰球沒進。但很感謝我的隊友，他們沒有批評我，都是繼續鼓勵我。」

而球隊後為林俊吉則失望地說，「今年結果和去年一樣，我們本應從上賽季得到更多經驗，但（球季中）遭遇太多情況，換教練、換洋將，跌跌撞撞走到這裡真的蠻可惜的，熱身賽打那麼好，但開季跌到谷底，後面拚進季後賽．．．不希望明年重複發生這樣的事，因為我們是能拿冠軍的球隊。這一季向心力沒有像去年那麼好，希望可以趕快修正這個問題。」

關於季後操作，韓駿鎧稱補強是聯盟每一隊所想的，畢竟大家都很競爭，但現在賽季才剛剛結束，自己不想太快去推動這些，會等稍晚一些時候，再和球隊討論。

PLG／國王108:100驚險晉級！3:1晉級總冠軍賽　挑戰衛冕軍富邦

PLG／林志傑狂砍29分寫生涯季後賽新高　富邦101:89闖進總冠軍賽

PLG／台灣最性感啦啦隊！Formosa Sexy代言義大利品牌曝光

PLG／卡拉曼、陳振傑回主場皆爆發　賴總：不服輸是夢想家的風格

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀