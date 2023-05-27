另類廚藝-凝住的炒飯！中壢SOGO推食品模型展

台味饗宴在中壢SOGO開席！中壢SOGO即日起至6/4(日)在10樓特別活動廳首度舉辦卡固高-食品模型特展，邀請到師承日本、台灣食品模型第一人，郭志忠老師帶來許多幾可亂真的食物模型作品，讓人垂涎欲滴的展覽，帶領民眾深入探索食物藝術的舞台，無數美味佳餚的精細模型真假難辨，令人讚嘆。
記者李春台／桃園報導
魔獸海嘯炒飯-曾出現在電玩廣告片中的特製道具，一手拿鏟、一手持鍋，貌似正在炒飯，厲害的是翻炒出的炒飯，不僅粒粒分明甚至到了出現「巨型海嘯」的誇張程度。越過山丘臭豆腐-臭豆腐是台灣最具特色小吃之一，炸到金黃酥脆的臭豆腐配上酸甜爽脆泡菜，堆疊如山怎麼吃也吃不完的模型可是完全不油膩的台灣好滋味啊！飛天牛肉麵-大口挑高夾起手工麵條，垂涎欲滴紅燒的湯汁就停留在最美味的位置，再舀起一塊軟嫩的牛腱肉連同湯汁，唏哩呼嚕一口麵一口肉一口湯，令人懷念的美味無窮。
中壢SOGO店長黎冠里表示，首次舉辦繽紛多彩的食物模型，仿佛一眼望去，便能嗅到美食的香氣。來賓可以欣賞中式經典美食到現代創新菜餚的一系列模型。每一道美食模型都展示了藝術家的創意和技巧。這次展覽不僅僅是一場視覺盛宴，還將帶來一系列引人入勝的活動。展場中也分享了專業的模型師製作技巧和秘訣。
特展規劃台味饕客幸運賓果抽獎活動，展區作品旁共有九個神秘數字，台味饕客們至GOOGLE表單填寫最喜歡的五個賓果號碼，如：01、03、04、06、08，成功送出表單即完成活動步驟，活動結束將由老師抽出五個幸運號碼，前20名成功猜中五個賓果號碼者將可獲得「美食模型文創小物」。另外還有打卡換好禮，只要活動期間在8F美食饕客打卡點或10F台味饗宴拍照打卡，並分享至個人FB或IG，留言寫下「＃我在中壢SOGO大飯店，食在美味」，即可兌換泰山 塩質擔當補給飲料壹份。(限量200份)；另外假日也安排『食客動手做台味』一系列親子手作課程，非常難得的機會，可以讓來賓親自動手作。
5/20(六)14:00~15:00甜甜蛋糕捲造型MEMO夾DIY
5/28(日)14:00~15:00冰涼消暑貓咪水果刨冰燈DIY
6/4(日)14:00~15:00狗狗堡迴紋針置物盒DIY