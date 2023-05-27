國內首個周邊血管學會成立　醫：盼截肢悲劇不再發生

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周邊血管治療用藥交流 制訂適合亞洲人治療指引學會發起人與首任理事長，中國醫藥大學附設醫院周邊血管科主任徐中和醫師指出，目前台灣醫界進行周邊血管治療的用藥，是以西方國家為主參考，但是亞洲人在人種和基因與西方其實有差異，將來與日本周邊血管治療學術組織（JET）交流臨床經驗與數據，共同朝制訂適合亞洲人治療的周邊血管治療指引。
急性、慢性動脈阻塞 診斷、治療皆太晚徐中和醫師進一步說明，台灣在周邊血管疾病長期被國內醫界忽視，在急性動脈阻塞的臨床數據顯示，送來診斷正確與治療時已經太晚，有三成面臨被截肢的命運，還有三成死亡率，在急性動脈阻塞的病人中，有七成是心房顫動的病人。
而在慢性動脈阻塞的部分，典型例子像是不少病人下肢傷口久久無法癒合， 看了很多醫師，結果都沒發現是下肢動脈阻塞造成傷口不易癒合， 走向截肢的悲慘命運，其實早期發現，就能早期打通動脈血管，避免截肢的結果。
糖尿病應每年追蹤檢查 維護周邊血管健康國內醫界心血管疾病介入性治療及研究權威、前台大雲林分院黃瑞仁院長指出，國人對糖分的代謝能力較差，這是台灣糖尿病盛行的原因之一，建議糖尿病人在每年例行追蹤增加上下肢血壓比「踝肱血壓比值」（Ankle-Brachial Index, ABI)，檢查自己下肢動脈健康狀況，維護周邊血管健康。
台日交流分享臨床經驗 預防周邊血管危害日本周邊血管治療學術組織(JET)，由前主席飯田修（Osamu Iida）醫師指出，日本和台灣的社會結構和種族基因相似處甚多；都同樣面臨高齡化社會，日本和台灣人民也都是糖尿病盛行率高。未來日本周邊血管治療學術組織JET將和台灣周邊血管學會TSPI合作，交流分享臨床經驗與數據，共同努力提升治療技術，並進一步做到預防疾病來增進雙邊國民的周邊血管健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57933
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