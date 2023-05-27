充電時插頭、無線充電盤會熱正常嗎？YTR Tim哥有5件事提醒！
蘋果從iPhone 8就開始支援無線充電，到了iPhone 12再推出MagSafe，讓手機市場幾乎都以無線充電為標配，該如何選擇無線充電呢？MagSafe和其他無線充電又有何差別呢？充電器、無線充電盤熱熱的會不會有危險啊？科技YouTuber Tim哥一次告訴你。
記者周淑萍/綜合報導
手機充電時充電器或是無線充電盤都會熱熱的是正常的嗎？Tim哥表示，充電器或是無線充電盤在充電的過程都是交流電轉成直流電幫手機充電，而在這過程中一定會產生熱量，所以充電時溫度會提升是正常的，正常的充電情況下，裝置會是溫熱不燙手的溫度，但如果無法拿在手上，感覺到是燙的可能就有問題了，要檢視充電環境或是狀態。
很多人對於充電設備發熱不當一回事，Tim哥提醒，如果有以下5個狀況就要多留意了：
至於該如何選擇安全的充電設備呢？Tim哥表示，一定要選擇有「BSMI」經過官方驗證的產品，可以保護電路，當充電異常時會自動關閉避免損傷手機。此外NG的充電環境也必須留意，像是車內、床上等散熱不佳的環境，邊充邊使用手機也應該避免。最後Tim哥提醒：「手機都買幾萬元的旗艦機了，線材、充電設備就不要省了！」
- 充電器、充電線有明顯融化的跡象。
- 充電時會出現奇怪味道，像是塑膠融化的氣味。
- 充電設備上有黑色或棕色燒焦痕跡。
- 每次充電都溫度都會異常變高，甚至到燙手的情況。
- 充電器設備已經有損壞。
至於iPhone專屬的MagSafe是什麼呢？Tim哥解釋，MagSafe和無線充電最大的差別就在於有沒有磁圈，MagSafe在手機的無線充電線圈外圍加入一圈磁鐵，讓有支援MagSafe的裝置可以緊密的吸附不會位移，很大的優點在於減少線材和充電口的折損，但缺點就是充電速度比不上有線的快充頭。