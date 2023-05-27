烏克蘭請求德國支援金牛座飛彈　射程達500公里

（中央社柏林27日綜合外電報導）德國國防部發言人今天表示，烏克蘭已請求德國支援「金牛座」（TAURUS）空射巡弋飛彈，其射程約為500公里。 我是廣告 請繼續往下閱讀 路透社報導，德國國防部發言人證實「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）報導，指稱德國數天前收到烏克蘭的請求。但這名發言人拒絕提供進一步細節，或透露德國對烏克蘭提供這款飛彈的可能性有多大。「金牛座」巡弋飛彈由歐洲軍火業者MBDA生產，與英國「暴風之影」（Storm Shadow）巡弋飛彈的特性相似。如果德國提供「金牛座」巡弋飛彈給烏克蘭，將會追隨英國的腳步。英國本月稍早宣布提供烏克蘭「暴風之影」巡弋飛彈，成為首個公開提供基輔當局長程巡弋飛彈的國家。美國迄今拒絕提供烏克蘭射程297公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈，擔心烏克蘭可能使用這款武器，對國際認可的俄羅斯邊界內進行打擊。（譯者：陳正健/核稿：戴雅真）1120527準備好了！烏克蘭高級軍事官員接受BBC專訪：反攻可能明天就開始俄阻撓失敗 烏克蘭取得世衛執委會席位用領土換和平！中國特使李輝促「讓俄管理占領之地」 烏克蘭拒絕與巴西總統通電話 蒲亭：願意就烏克蘭議題對話