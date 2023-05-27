接待中心變身「好喔」餐廳 撐過疫情再拓「蜜境」茶飲

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陳鍚應笑說，「好喔」是採用貨櫃屋打造的景觀餐廳，大片落地窗讓窗外美景一攬無遺，加上綠蔭葱葱的庭園及彩虹地面，成為網美喜愛打卡的店。也許有特色，又是寵物友善餐廳，讓「好哦」撐過疫情衝擊，今天歡慶開幕3周年外，新創「蜜境」茶飲店也同時揭幕，「好喔」擴大營業。
陳錫應跨足餐飲業，第一次是在霧峰推案後，因為捨不得將美美的接待中心拆除，因而興起改做餐廳念頭，結果賠了3百萬元。後來在北屯推案時，有了前車之鑑，掌握了「蓋餐廳兼做接待中心」，而不是「蓋接待中心兼做餐廳」，終能成功開設「好喔」，並撐過疫情衝擊。截至目前，容拓已有4個建案利用過接待會館，省下至少2千萬元，也節省了餐廳的創業成本。
他說，疫情對他而言，正好是一次試煉，也是企業可能遭遇的逆境。就像有句話說，「手把青秧插滿田， 低頭便見水中天； 身心清淨方為道， 退步原來是向前」。這個退步，就是疫情的起點，但利用經營智慧就可以深蹲，再跳得更遠。
撐過疫情，「好喔」餐廳新增「蜜境」茶飲店，結合文創規劃的茶亭，樹立「蜜境，東山站」站牌，旁邊還有一名佇立一名小童，相當吸睛。「蜜境」茶飲可以外帶，也能在一旁露天飲茶區，坐下來歇腳品茗。今天慶開幕，也慶賀陳錫應新事業開張，並有更好的發展。
台中市不動產同業公會前理事長紀吉川，也曾有過將接待中心經營餐廳作法，只是，第一次賠了幾百萬元，第二次賠了兩千多萬元，所以對於陳錫應能克服疫情持續經營，感到十分不易。他揚言，自己一定要再嘗試第3次。