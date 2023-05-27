李坤城兒爆！爸爸氣切前想通知他遭林靖恩阻止 姑姑：怕你來爭產
台灣知名作詞人李坤城因病離世，享壽66歲；李坤城生前與林靖恩大談「爺孫戀」受到外界矚目，如今逝世後兒子李卓軒槓上林靖恩，不但指控她偽造文書、搶房產、10年不工作，今（27）日晚間再爆料，爸爸氣切前他才知道，其姑姑表示：「靖恩怕你來爭產。」
記者黃雅琪/綜合報導
李坤城兒子李卓軒今晚再爆「病房裡的真相」，他說：「我被通知到醫院時我爸已經要氣切了，我被通知來簽氣切同意書，我問姑姑為何現在才通知我來？姑姑後來才說『靖恩怕你來爭產，一直阻擋爸爸通知你』，所以我爸已經完全不能講話了，她勝券在握。」他說一直到爸爸李坤城無法與他溝通，林靖恩才放心讓他來醫院。
李卓軒表示，林靖恩還要他幫忙繳房貸：「房貸繳不下去了！她把我爸兩個戶頭完全領光現金，才要給我看要我幫忙繳、要我想辦法。」而他也開始著手處理沒繳的房貸，當時李坤城手部麻痺無法簽字立遺囑，李卓軒搬回台中老家附近就近照顧爸爸。
李卓軒無奈道：「接著我爸化療進出加護病房，靖恩最關心的就是我爸的手能好起來，每天按摩他的手，能寫文件立遺囑分產給她，我也知道她的目的，後來她用結婚方式偷過房產我也知道、也看在眼裡，但是我忍了，因為這樣她才肯放過我爸轉到安寧。」不過李卓軒說：「她在安寧（病房）嘲諷我姑姑，爸爸所有財產都被她轉走了。」但對他而言，能讓爸爸好走最重要。