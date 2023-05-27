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PLG／坦言球隊第三節「心態崩盤」　國王主帥萊恩透露牧倫斯傷情

▲新北國王總教練萊恩，總教練萊恩認為球隊在第三節心態崩掉。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.06）
▲新北國王總教練萊恩，總教練萊恩認為球隊在第三節心態崩掉。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.06）

記者黃建霖/臺中報導

新北國王今（27）日以108:100險勝福爾摩沙台新夢想家，挺進總冠軍賽。不過此役球隊又在心態上出了一些問題，第三節攻守失序，差點要被逆轉，賽後總教練萊恩也解釋了當時的情況，坦言球隊在執行上出現問題。

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在來到臺中客場之後，國王球員在心態上似乎有一些變化，將帥在G3皆承認沒有打出足夠的侵略性、開局不佳是輸球主因。今天的第4戰則是在前兩節進攻狀態絕佳的情況下，在第三節因為幾次不利的判決而影響到心態，被夢想家打出28:12的攻勢，差點被翻盤。

所幸末節李愷諺和曼尼高先後跳出，前者投進兩記重要的外線，後者則是在該節得到了11分，團隊克服了戴維斯犯滿、牧倫斯受傷的禁區高度劣勢，最終驚險拿下勝利。

萊恩賽後坦言第三節「前5分鐘心態有點崩掉」，戰術都沒跑正確，節奏也打太慢，夢想家在打進幾球後，主場球迷也開始投入其中，戰況開始變得不利於己方，「但還好我們保有1分領先進入到末節，之後球隊投進了一些重要的外線，重新掌握戰局。」

不過萊恩也點出，今天兩隊的罰球為15:40，國王眾將能挺過這樣的劣勢，說明了他們心態上的強韌，「我們球員被打倒在地上，被追到剩1分時、又拉開到10分差，有人說我們不防守，說我們是假的第一種子，我們用進到總冠軍賽證明自己。」

牧倫斯在下半場因為腿部傷勢而在後半段比賽作壁上觀，也能看到他在場邊試圖做一些恢復的動作，國王只有雙洋將，若他受傷的話，球隊將只能是用單洋將來對抗富邦。

好在萊恩賽後表示，牧倫斯雖然受傷了，但沒有結構性傷害，將不會缺席冠軍戰。另外，他認為球隊今年有很好的機會能衝擊冠軍，「上賽季我們有一些球員身體狀況有問題，今年則有完整的陣容，現在也和去年完全不一樣，大家都很緊密的連結在一起。總冠軍賽面對富邦，心態和面對其他球隊一樣，就是要擊敗他們，不管球衣背後寫得是什麼名字。」

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