PLG／坦言球隊第三節「心態崩盤」　國王主帥萊恩透露牧倫斯傷情

我是廣告 請繼續往下閱讀
所幸末節李愷諺和曼尼高先後跳出，前者投進兩記重要的外線，後者則是在該節得到了11分，團隊克服了戴維斯犯滿、牧倫斯受傷的禁區高度劣勢，最終驚險拿下勝利。
萊恩賽後坦言第三節「前5分鐘心態有點崩掉」，戰術都沒跑正確，節奏也打太慢，夢想家在打進幾球後，主場球迷也開始投入其中，戰況開始變得不利於己方，「但還好我們保有1分領先進入到末節，之後球隊投進了一些重要的外線，重新掌握戰局。」
不過萊恩也點出，今天兩隊的罰球為15:40，國王眾將能挺過這樣的劣勢，說明了他們心態上的強韌，「我們球員被打倒在地上，被追到剩1分時、又拉開到10分差，有人說我們不防守，說我們是假的第一種子，我們用進到總冠軍賽證明自己。」
牧倫斯在下半場因為腿部傷勢而在後半段比賽作壁上觀，也能看到他在場邊試圖做一些恢復的動作，國王只有雙洋將，若他受傷的話，球隊將只能是用單洋將來對抗富邦。
好在萊恩賽後表示，牧倫斯雖然受傷了，但沒有結構性傷害，將不會缺席冠軍戰。另外，他認為球隊今年有很好的機會能衝擊冠軍，「上賽季我們有一些球員身體狀況有問題，今年則有完整的陣容，現在也和去年完全不一樣，大家都很緊密的連結在一起。總冠軍賽面對富邦，心態和面對其他球隊一樣，就是要擊敗他們，不管球衣背後寫得是什麼名字。」