Pink Floyd前主唱又惹議　演唱會穿著類似納粹制服

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法新社報導，羅傑沃特斯（Roger Waters）上週在德國首都柏林的賓士體育館（Mercedes-Benz Arena）舉行演唱會。他身穿一件黑色皮大衣，一隻手臂上綁著一條紅色臂帶。相關畫面在社群媒體上引起軒然大波。
柏林警方表示，他們正在調查羅傑沃特斯是否涉及煽動仇恨。德國打擊反猶太主義的主管官員也要求追究羅傑沃特斯的責任。
在德國穿戴或展示能讓人想起納粹時期的象徵物，都屬於犯罪。
羅傑沃特斯今天在推特（Twitter）個人帳號發布聲明表示：「我最近在柏林的演出，引起想要抹黑我和要我噤聲的人對我的惡意攻擊，因為他們不同意我的政治觀點與道德原則。」
羅傑沃特斯是知名的挺巴勒斯坦人士，曾遭人指控持反猶太觀點。他曾在舉辦演唱會時，在上空施放一顆印有猶太教符號「大衛之星」（Star of David）圖案的豬形氣球。
羅傑沃特斯正在進行他的「這不是演習」（This Is Not A Drill）巡迴演唱會，近幾週來到德國幾個城市演出。但這次巡迴之旅充滿爭議，若干德國演出城市的官員甚至想辦法禁止他表演，但未能成功。
羅傑沃特斯駁斥對他的反猶太指控，稱自己是反以色列警察而非猶太人。他的聲明寫道：「我的表演當中曾受到質疑的元素，很顯然是我反對法西斯主義、不公義和一切形式偏執的聲明。」
德國負責打擊反猶太主義事務的官員克萊因（Felix Kline）呼籲當局在這起事件後「有所警惕」。他表示：「演唱會主辦單位應該想一想，他們是否想要提供陰謀論者一個平台。」
羅傑沃特斯在德國的最後一場演唱會預定28日晚間在西部大城法蘭克福登場。示威者已經打算在場外舉行抗議活動。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1120527