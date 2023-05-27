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Pink Floyd前主唱又惹議　演唱會穿著類似納粹制服

▲英國搖滾樂團平克佛洛伊德（Pink Floyd）前主唱羅傑華特斯（Roger Waters）近日在德國一場演唱會上身穿類似納粹制服的大衣，引發德國當局介入調查。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國搖滾樂團平克佛洛伊德（Pink Floyd）前主唱羅傑華特斯（Roger Waters）近日在德國一場演唱會上身穿類似納粹制服的大衣，引發德國當局介入調查。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社柏林27日綜合外電報導）英國搖滾樂團平克佛洛伊德（Pink Floyd）前主唱羅傑沃特斯近日在德國一場演唱會上身穿類似納粹制服的大衣，引發德國當局介入調查。他今天抨擊調查行動出於政治動機。

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羅傑沃特斯去年8月接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，稱「台灣是中國的一部分」，還說俄羅斯全面侵略烏克蘭是「對北大西洋公約組織（NATO）推進至俄國邊界的反應」， 引來各界撻伐。他今年2月又說俄羅斯「並非無端」入侵烏克蘭，遭到基輔譴責。

法新社報導，羅傑沃特斯（Roger Waters）上週在德國首都柏林的賓士體育館（Mercedes-Benz Arena）舉行演唱會。他身穿一件黑色皮大衣，一隻手臂上綁著一條紅色臂帶。相關畫面在社群媒體上引起軒然大波。

柏林警方表示，他們正在調查羅傑沃特斯是否涉及煽動仇恨。德國打擊反猶太主義的主管官員也要求追究羅傑沃特斯的責任。

在德國穿戴或展示能讓人想起納粹時期的象徵物，都屬於犯罪。

羅傑沃特斯今天在推特（Twitter）個人帳號發布聲明表示：「我最近在柏林的演出，引起想要抹黑我和要我噤聲的人對我的惡意攻擊，因為他們不同意我的政治觀點與道德原則。」

羅傑沃特斯是知名的挺巴勒斯坦人士，曾遭人指控持反猶太觀點。他曾在舉辦演唱會時，在上空施放一顆印有猶太教符號「大衛之星」（Star of David）圖案的豬形氣球。

羅傑沃特斯正在進行他的「這不是演習」（This Is Not A Drill）巡迴演唱會，近幾週來到德國幾個城市演出。但這次巡迴之旅充滿爭議，若干德國演出城市的官員甚至想辦法禁止他表演，但未能成功。

羅傑沃特斯駁斥對他的反猶太指控，稱自己是反以色列警察而非猶太人。他的聲明寫道：「我的表演當中曾受到質疑的元素，很顯然是我反對法西斯主義、不公義和一切形式偏執的聲明。」

德國負責打擊反猶太主義事務的官員克萊因（Felix Kline）呼籲當局在這起事件後「有所警惕」。他表示：「演唱會主辦單位應該想一想，他們是否想要提供陰謀論者一個平台。」

羅傑沃特斯在德國的最後一場演唱會預定28日晚間在西部大城法蘭克福登場。示威者已經打算在場外舉行抗議活動。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1120527

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