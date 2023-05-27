特斯拉又爆「大規模」資料外洩！德國調查中 最高恐面臨千億罰金
特斯拉（Tesla）上個月才爆出，有員工私下流傳客戶的行車紀錄器影片，最新又傳出大規模資料外洩，據傳外洩資料超過10萬筆，包括員工、客戶甚至創辦人馬斯克（Elon Musk）的電話、地址、社會保險碼都被看光。德國當局正在調查此案，若認定違反歐盟的「一般資料保護規則」（GDPR）規定，特斯拉最高恐面臨35億美元、約新台幣1074億元的罰金。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，有民眾爆料，特斯拉發生大規模資料外洩，外洩檔案大小高達100GB，裡面包含了超過10萬筆個資，包括員工、客戶甚至創辦人馬斯克都在其中，而他們的電話、電子郵件信箱、社會保險碼、地址、員工的薪水、客戶的銀行帳號，全都被曝光。
德國當局的資料保護辦公室正在進行調查，官方尚未證實100GB、10萬筆資料的外洩是否屬實，但勃蘭登堡的資安保護官哈特格（Dagmar Hartge）用「大規模」來形容此案，更說是他「記憶中看過最大規模的個資外洩」。
如果特斯拉被認定違反GDPR規定，情節嚴重下可能被處以年銷售額4％的罰款，也就是35億美元。
目前特斯拉尚未正式回應，但據德國媒體報導，特斯拉的律師認為這是一位「心懷不滿的前僱員」造成的資安漏洞，特斯拉正考慮對該僱員採取法律行動。有鑑於特斯拉近期連續爆出資安疑慮，德國工會呼籲特斯拉主動將可能的資安漏洞告知員工，並設法在公司內部提倡公開透明的文化，避免類似情況再度發生。