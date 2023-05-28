台商幫忙蓋學校餐廳頒發獎學金　提升越南教育軟硬體

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河江省位於越中邊界，境內有19個少數民族，由於地處偏遠山區，不僅自然災害多且基礎設施缺乏，對外聯繫、謀生不易導致省內貧困家庭數量多，當地民眾教育水準落差大，孩子失學的情況相當常見。
勝模鄉（Thang Mo）幼兒園校長黃氏河（Hoang Thi Ha）向中央社表示，幼兒園成立於2009年9月，最初只有一棟40平方公尺的老房子可以使用，2020年雖然校地擴大不少，但基礎設施仍很缺乏。
幼兒園目前有175名學童，其中173名是少數民族。黃氏河觀察，以前家長都不願意給孩子上學，直到學校開始供午餐，孩子才陸續到校上課。這讓黃氏河了解，得好好供餐，才能提高就讀率。
然而在經費缺乏的情況下，幼兒園暫時以倉庫當廚房，且因為沒有餐廳，孩子們只能在2公尺寬的走廊面對面坐著吃飯。有時吃飯吃到一半遇上急促大雨來不及收拾，菜餚一不小心就會摻和到雨水。
黃氏河說，過去有很多善心人士送來物資，家長會帶著幼童來領取，這次是台商來捐款，令他們覺得新鮮，得知將有餐廳可以用餐更是高興。預計收到捐款後將立即動工興建，盼能在新學年開始前完工與啟用。
創校近66年的胡志明市百科大學是越南領先大學之一，長期為越南的工業發展與研究培育高素質人才，並有約百家國、內外企業合作夥伴。在科技廠赴越南投資的趨勢下，為就業市場供應高技術勞動力的角色更為吃重。
胡志明市百科大學副校長阮名草（Nguyen Danh Thao）向中央社表示，學校收到這筆捐贈其中的4億越南盾，分別授予8名博士生每人2000萬越南盾和24名碩士生每人1000萬越南盾，目前共有近百人申請這項獎學金。
阮名草指出，除了前述獎學金，在校學生也有很多機會獲得其他獎學金到包括台灣在內的境外大學學習和短期研究，台灣大學、成功大學、中興大學、中央大學等都是相關合作與交流夥伴。
他表示，2021年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍嚴峻之際，胡志明市百科大學開始收到這項台商獎學金直到現在，幫助學生克服疫情影響而能專注學習與研究，為越南的經濟與社會發展做出貢獻。（編輯：張芷瑄）1120527