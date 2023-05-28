李聖傑禁唱令解除！鬆口全說了 第1萬次《痴心絕對》演唱時間曝
李聖傑於5月26日、27日在馬來西亞舉行「一人一首李聖傑」演唱會，也是他出道24年首場國外巡演。李聖傑在2019年時宣布不再唱《痴心絕對》，要把第1萬次留給重要的時機，而他昨（27）日晚結束演唱會後受訪時，終於鬆口透露第1萬次的演唱時間，會是在明年的台北小巨蛋演唱會上。
記者吳雨婕/馬來西亞報導
唱完馬來西亞的演唱會後，李聖傑直言想要大吃大喝一下，因為他為了此次的演唱會忌口，不能吃澱粉，還因此瘦了5公斤。被問到巡演開跑，那何時有台灣場的好消息，李聖傑興奮表明：「我就是要攻台北小巨蛋呀！正在申請（場地）中，希望明年可以實現。」且期待攻蛋也能至少唱2場。明年攻蛋的時間點，正好是李聖傑出道25年，攻蛋開唱對他來說別具意義，因此他難得鬆口，透露已禁唱4年、唱了9999次的《痴心絕對》，第1萬次確定會留給小巨蛋。
在馬來西亞開唱，李聖傑自評感動度100分，如同演唱會主題「一人一首李聖傑」，許多人的人生裡總有一首李聖傑的歌曲陪伴，就連他自己都有同感，笑說《擦肩而過》一曲，讓他很感動，媒體追問原因，他坦然回答：「當然曾經發生過（擦肩而過），但都過去了，我的很多擦肩而過是為了遇到下一個對的人。」