強打中年／若沒有五虎將事件？張正偉會不會在兄弟打到退休？
前中信兄弟、富邦悍將外野手「花花」張正偉，在27日正式宣布引退，在確定無法回到職業後，張正偉在台中市成棒隊卸下球衣，結束他14年的球員生涯，不過我想，不少兄弟球迷應該在想，若是沒有那一次的「五虎將事件」，可能張正偉最後在兄弟會正式引退，甚至有引退儀式，球隊可能還會讓他擔任教練，把他昔日安打王、盜壘王、金手套等優異的走守攻技巧，繼續傳承給年輕球員。
文/強打中年
張正偉生涯拿過1次打擊王、2屆安打王、1次盜壘王、2座金手套、並且曾連8年入選明星賽，兄弟2010年奪冠，張正偉跟堂兄弟張志豪的表現，完全不像菜鳥球員一般，甚至扛起兄弟大旗，張志豪還跟他曾上演「三壘安打」大戰，而張正偉生涯51支三壘安打，也僅次於堂弟。
張正偉跟其他球員不同之處，除了舅舅是大名鼎鼎的「全壘打王」張泰山外，他也遺傳自台東陽家的優秀棒球血液，他曾在興農代訓，最後卻未獲青睞，張泰山也幫了他不少忙，最後兄弟在歷經「黑象事件」後，張正偉以簽約金150萬進入兄弟發展、而他安打多、上壘率高，速度快，是兄弟不動的開路先鋒人選。
張正偉也在2011、2012年連續拿下安打王寶座，2011年他甚至還拿下盜壘、安打、打擊、最佳十人等獎項，聲勢很高。
不過兄弟因為2017年「五虎將事件」，因為球團當時懷疑球員有些私生活甚至影響球場上事件，張正偉也連帶受到影響，也在季後被球團釋出，之後才到富邦效力，但以當時兄弟狀況來看，張正偉的確很可惜，沒有機會在兄弟完成他的職棒生涯，也因此，只能在業餘結束球員生涯。
2017年職棒頒獎典禮，張正偉獲得外野手最佳10人肯定，他上台獲獎哭紅了眼，下台接受訪問時，不知道下一步在哪？讓人感嘆，若能重來，沒有五虎將事件，或許「花花」還能留在職業舞台，讓更多球迷參與他的「Last Dance」。