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高球／三花TPGA錦標賽　詹世昌暫居領先、最終回合拚第二個三連霸

▲第三回合詹世昌(-9)繼續領先群雄。(官方提供)
▲第三回合詹世昌(-9)繼續領先群雄。(官方提供)

記者廖聿偉/綜合報導

總獎金新台幣700萬元的 「2023三花TPGA錦標賽」臺灣高爾夫俱樂部進行第三回合，台灣好手詹世昌，得失各半，小有失誤，揮出高於標準桿一桿的73桿，仍以三回合總桿低於標準桿9桿的207桿，繼續保持領先，擁有兩桿領先差距，今天最終回合決賽爭奪個人第三冠。

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有「三花王」之稱的洪健堯打出昨日最低桿68桿佳績，三回合總桿低於標準桿7桿的209桿，暫時居次，今天尋求第二個三連霸。

劉永華打70桿，呂偉智72桿，蔡雨達交出76桿，三人同以三回合211桿，暫並列第三，尚落後領先選手四桿，今天最後一回合決賽，仍有機會搶冠

今天詹世昌丶洪健堯與劉永華同在最後一組領先組，於上午8:40出發，預計下午1點45分結束，下午兩點舉行頒獎典禮。

持續領先的詹世昌昨抓下三鳥，另有二柏忌及一個「雙柏忌」，他說：「前17洞都很滿意自己的表現，風勢較大，風向很亂，前17洞打出三鳥二柏忌感覺還OK，但是最後一洞第18洞真的打得很爛，是三天來最大的失誤。」

他前九洞一鳥難求，第7及第9洞分別是開球不穩與沙坑球打得不理想都吞下柏忌，第13洞及15洞兩個五桿長洞終於靠一記15呎小鳥推桿與兩上果嶺兩推進洞抓二鳥，第17洞三桿短洞表演一記距旗洞20碼外直接切桿進洞再抓一鳥；第18洞第二桿被風騙了，多拿了一號鐵桿，以九鐵打到果嶺後沙坑，第三桿打短了，未切上果嶺，第四桿切球又輕了，距洞約6呎，兩推才進洞，苦吞「雙柏忌」。

詹世昌雖然仍是一路領先的態勢，但他指出，在只領先兩桿的情況下， 明天的決賽爭冠，因為球場難度高，風向與風勢難判斷，只能「看著辦！順其自然了！」

詹世昌曾於2014與2016年兩度奪冠，本屆尋求第三度封王；去年首度在此球場舉辦的台灣三商名人賽披上冠軍綠夾克。

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