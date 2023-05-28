高球／三花TPGA錦標賽　詹世昌暫居領先、最終回合拚第二個三連霸

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劉永華打70桿，呂偉智72桿，蔡雨達交出76桿，三人同以三回合211桿，暫並列第三，尚落後領先選手四桿，今天最後一回合決賽，仍有機會搶冠
今天詹世昌丶洪健堯與劉永華同在最後一組領先組，於上午8:40出發，預計下午1點45分結束，下午兩點舉行頒獎典禮。
持續領先的詹世昌昨抓下三鳥，另有二柏忌及一個「雙柏忌」，他說：「前17洞都很滿意自己的表現，風勢較大，風向很亂，前17洞打出三鳥二柏忌感覺還OK，但是最後一洞第18洞真的打得很爛，是三天來最大的失誤。」
他前九洞一鳥難求，第7及第9洞分別是開球不穩與沙坑球打得不理想都吞下柏忌，第13洞及15洞兩個五桿長洞終於靠一記15呎小鳥推桿與兩上果嶺兩推進洞抓二鳥，第17洞三桿短洞表演一記距旗洞20碼外直接切桿進洞再抓一鳥；第18洞第二桿被風騙了，多拿了一號鐵桿，以九鐵打到果嶺後沙坑，第三桿打短了，未切上果嶺，第四桿切球又輕了，距洞約6呎，兩推才進洞，苦吞「雙柏忌」。
詹世昌雖然仍是一路領先的態勢，但他指出，在只領先兩桿的情況下， 明天的決賽爭冠，因為球場難度高，風向與風勢難判斷，只能「看著辦！順其自然了！」
詹世昌曾於2014與2016年兩度奪冠，本屆尋求第三度封王；去年首度在此球場舉辦的台灣三商名人賽披上冠軍綠夾克。