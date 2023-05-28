地方債危機惡化！武漢罕見登報急向259家企業催債　統一也上榜

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從公開的催債清單上能看見，債務人包括區財政局、科研單位、國有企業、上市公司單位和民營企業。財政借款資金從略高於1萬元人民幣到超過1000萬元人民幣不等，總額超過人民幣1億元（約台幣4.4億元）。
其中5家是欠債逾千萬的大戶。東風武漢輕型汽車公司欠款高達2354萬元居首，另外還有武漢工業國有投資有限公司和武漢紅桃開集團有限公司，分別欠1500萬元和2000萬元。來自台灣的統一集團也被曝欠債1000.09萬元。
除了企業欠債外，武漢財政局轄下的多個區財政局居然也上榜欠債名單，包括武漢市漢南區財政局、蔡甸區財政局、新洲區財政局國庫科、黃陂區財政局、江夏區財政局等5個區財政局單位。其中欠款最多的是江夏區財政局，欠款總額為1252萬元人民幣；欠款最少的是漢南區財政局，欠款總額為50萬元人民幣。
名單還包括武漢多家科研所、服裝廠、材料廠、制藥公司等。
公告稱，武漢市財政局、武漢長江資產經營管理有限公司前期已採取郵寄送達等方式對該等債權進行了催收，但是債務人及其相應擔保人均沒有向武漢市財政局履行相關債務。要求259家債務人和相應的擔保人以及債務人、擔保人的承繼人自公告之日（26日）起，立即向武漢長江資產經營管理公司履行相關法定償債義務。
「經濟觀察網」引述東部某市地方財政部門負責人指出，武漢市財政局列出來的欠債很多屬於歷史遺留問題。
在經歷時三年的新冠疫情期間，武漢市與其他中國地方政府相同，面臨財政大幅縮水的困境，在防疫抗疫費用上升之下，房地產市場萎靡不振也讓政府收入銳減。2020年武漢市地方一般公共預算收入約1230億元，年減21.3%。2021年恢復至疫情前的水準，收入1579億元。但2022年受大規模退稅減稅、疫情反覆等影響，收入1505億元，又下降4.7%。
但罕見發布債務催繳聯合公告也因此引發熱議，長江日報電子版已將第10版的債務催收公告下架。