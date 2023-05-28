李坤城兒控訴林靖恩爭產 網友列2點不合理打臉：誰是巨嬰很明顯
知名音樂人李坤城4月大腸癌病逝，兒子李卓軒昨（27）日突在李坤城的臉書，發多篇文控訴爸爸生前的小女友林靖恩，為搶房產偽造文書，更指爸爸與林靖恩根本沒戀愛。整件事鬧得沸沸揚揚，林靖恩至今未對外說明，網友議論紛紛力挺林靖恩，並指出2點不合理地方，「老爸不在才敢出來吵，誰是巨嬰很明顯了」。
記者薛羽彤/綜合報導
李卓軒爆料在爸爸遺產過戶後，只見林靖恩霸佔著老家，不處理遺產稅，房貸也不繳，還破壞家中物品，不禁讓李卓軒反問：「這也叫真愛？這叫貪婪，好笑至極」。李坤城與林靖恩交往10年，兩人今年2月1日在加護病房內完成簡單的結婚儀式，林靖恩曾表示，因為醫院很多手續都需要家屬才能簽名，所以才會在這時結婚。但李卓軒卻指稱姑姑也在一旁照顧，就能簽所有醫療同意書文件了，根本不需要結婚才能簽。
李卓軒多項爆料對林靖恩不利，大部分網友皆逆風挺林靖恩，也點出李卓軒發文不合理的地方，認為他根本沒在關心爸爸，「大腸癌又不是車禍，什麼叫要氣切了才被醫院通知，明顯平常沒在跟爸爸聯絡，還瞎逼逼（胡說）一堆」。此外，李卓軒還說道「接著我爸無止境的化療進出加護病房，靖恩最關心的就是我爸的手能好起來」，這句話遭網友打臉，「反覆進加護病房這點，你要護航你也先查好相關資料，上網隨便打關鍵字都有加護病房化療的資訊。 井底之蛙真的不要這樣秀」。
網友們也紛紛表示，「講的好像她是為了遺產一樣，他們在一起10年欸，誰知道他會交往10年就過世啊」、「一下子說被通知的時候已經要氣切，又説帶爸爸去看新房子要準備養老，怎麼看怎麼好笑」、「兒子生前不照顧爸爸、死後來落井下石什麼，就是想要遺產啊」、「他要是真的這麼『關心』爸爸，為什麼爸爸在世的時候不出來，人都離世才長篇大論？」