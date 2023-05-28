上個「颱風假」還記得嗎？台灣3年多沒颱風登陸　瑪娃放假機率曝

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沒有颱風登陸，颱風假的機率也隨之驟降，根據台北市政府「歷次天然災害停班停課訊息」記載，前一次放颱風假是2021年9月12日的「璨樹颱風」，但當時遇到週日，且疫情期間民眾多半待在家中，體感就像一般假日，若再往前查詢，則要到2019年，當年8月9日「利奇馬颱風」，以及9月30日「米塔颱風」達停班停課標準，一年就放了2次颱風假。
而針對此次瑪娃颱風的颱風假機率，由於其北轉的確切位置和角度尚未確定，氣象局也指出會發海上警報、但陸上警報的機率偏低，而根據雨量預測分析，受到颱風外圍環流影響，降雨大多落在東北部和東半部，這些降雨熱區的雨量、風力是否能達到停班標準，有待後續觀察，不過以目前路徑來說，西半部和北部地區颱風假機率不高。
至於颱風假標準，根據行政院人事行政總處公布的《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定有3個重點，分別是「颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上」、「依氣象預報或實際觀測，降雨量達各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞」，以及「風力或降雨量未達前二款停止上班及上課基準，但因受地形、雨量影響，讓交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。」各地方政府得以發布停止上班及上課。