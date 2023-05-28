瑪娃颱風「減速大轉彎」！最新路徑曝光　7縣市雨彈躲不過

上個「颱風假」還記得嗎？台灣3年多沒颱風登陸　瑪娃放假機率曝

▲台灣已經有3年多沒有颱風登陸，此次瑪娃颱風將發布海上警報，民眾也相當關心是否放颱風假。（圖／記者葉政勳攝）
▲台灣已經有3年多沒有颱風登陸，此次瑪娃颱風將發布海上警報，民眾也相當關心是否放颱風假。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

隨著被稱為「超級強颱」的瑪娃颱風靠近台灣，中央氣象局預計最快在明（29）日發布海上警報，由於颱風最靠近台灣的時間點為上班日，許多民眾也好奇瑪娃颱風究竟是否能放到「颱風假」，事實上，若以台北市為基準，上一次的颱風假已經要追溯到2021年9月的「燦樹颱風」，瑪娃颱風雖然強，但北轉的位置和時間，將決定台灣各地上班族的命運。

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台灣每年都有颱風影響，不過據氣象局觀測資料，上一次有颱風登陸台灣已經是2019年8月24日，當時「白鹿颱風」從屏東滿州鄉登陸，之後到去年底為止，整整3年多、1000多個日子都沒有颱風登陸，是1958年有正式颱風紀錄以來最久的一次，且紀錄還在持續中。

沒有颱風登陸，颱風假的機率也隨之驟降，根據台北市政府「歷次天然災害停班停課訊息」記載，前一次放颱風假是2021年9月12日的「璨樹颱風」，但當時遇到週日，且疫情期間民眾多半待在家中，體感就像一般假日，若再往前查詢，則要到2019年，當年8月9日「利奇馬颱風」，以及9月30日「米塔颱風」達停班停課標準，一年就放了2次颱風假。

▲瑪娃颱風0527降雨預測。（圖／中央氣象局提供）
▲明日起至週四，受到瑪娃颱風外圍環流影響，東部和東北部雨量較為明顯，是否放颱風假有待觀察。（圖／中央氣象局提供）
而針對此次瑪娃颱風的颱風假機率，由於其北轉的確切位置和角度尚未確定，氣象局也指出會發海上警報、但陸上警報的機率偏低，而根據雨量預測分析，受到颱風外圍環流影響，降雨大多落在東北部和東半部，這些降雨熱區的雨量、風力是否能達到停班標準，有待後續觀察，不過以目前路徑來說，西半部和北部地區颱風假機率不高。

至於颱風假標準，根據行政院人事行政總處公布的《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定有3個重點，分別是「颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上」、「依氣象預報或實際觀測，降雨量達各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞」，以及「風力或降雨量未達前二款停止上班及上課基準，但因受地形、雨量影響，讓交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。」各地方政府得以發布停止上班及上課。

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