遭警棍狂甩12下！超商浩克控警虐待喊告 中壢分局回應了
本月20日，桃園中壢發生「超商浩克」事件，一名朱姓男子於超商內情緒失控、砸毀物品，並與趕抵現場的員警爆發拉扯，導致雙方都受傷，由於員警在朱男無力抵抗時，持警棍毆打朱男，引發執法過當爭議，事後該名員警被記過懲處，並依法送辦。27日，朱男表示遭警方虐待，後續擬將尋求司法途，對此，中壢警分局則回應，指出該案件已進入司法程序，不再多做回應。
記者林盈君／綜合報導
回顧案情，案發當天，朱男疑似因感情問題而情緒失控，於超商內大吼、砸翻物品，轄區員警獲報後趕抵現場，壓制朱男時雙方發生拉扯，員警臉部遭抓傷、還有輕微腦震盪，不過在制伏朱男後，其中一名員警因持警棍朝朱男猛甩12下，導致其滿臉鮮血，畫面被PO到網路上，引發警方執法過當爭議。輿論發酵之後，該名員警遭記過處分，並依法移送偵辦，連帶長官也被懲處，目前案件已進入司法程序。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110