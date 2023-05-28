7-11也是胖胖冰！開賣「芒果霜淇淋」 全家霜淇淋「買1送1」迎戰
迎接炎熱夏季，不讓全家霜淇淋專美於前，7-11趕在夏天到來前，陸續回歸開賣思樂冰及霜淇淋。繼位於統一樓下的總部門市率先限量開賣思樂冰，眼尖網友也發現鄰近小七悄悄賣起「胖胖霜淇淋」，首波回歸口味是芒果、牛奶。全家目前則祭出霜淇淋買1送1，預計下周換檔將推出「 彈珠汽水霜淇淋」迎戰。
記者黃韻文/綜合報導
等不及夏天到來，霜淇淋大戰儼然開打！7-ELEVEN還未正式發表，已有網友率先在臉書社團曬出開箱照，原先退出台灣市場的霜淇淋，搶先在松高門市回歸，而網友買到的正是芒果口味霜淇淋，且造型也跟以往大不同，變身台灣人最愛的胖胖霜淇淋。
對此，7-ELEVEN業者證實，已有限定門市開賣霜淇淋。據悉，常見的口味以牛奶為主，而芒果口味則屬於「隱藏版」，僅松高門市、總部門市不定期開賣，售價和全家一樣，都是單支49元。
而成為全台霜淇淋霸主的全家，今（28）日推出霜淇淋買1送1，到門市使用全盈+PAY支付，可享霜淇淋不限口味買1送1，平均單支不到25元。全家目前販售的是「白葡萄霜淇淋」，已有店員爆料，接檔新口味將是復刻2019年的「彈珠汽水霜淇淋」。全家預計在本周五6月2日發表新口味，並暗示是顛覆過往的「創新聯名」，喜愛汽水口味的民眾可以期待了。