慶生喝嗨吵翻！大哥不爽小弟頂嘴開槍 找人頂罪落跑糗了
本月27日上午8時許，一名項姓男子因右腿中槍，前往衛生福利部台北醫院救治，院方隨即依法通報警方。經調查了解，原來是弘仁會成員飯姓男子，與友人在招待所聚會慶生，不料酒後發生口角，飯男不爽小弟頂嘴，竟持槍朝地面開槍，結果誤傷及自家小弟項男的右腿，且案發後，飯男為規避刑責，竟找來22歲的陳姓小弟頂罪。警方隨即展開追查，於案發後2小時循線逮捕涉案的8人，並起獲作案改造手槍1枝，之後又出動霹靂小組警力攻堅，於台北市某商旅內，逮捕在逃的飯男到案。
記者林盈君／綜合報導
據檢警調查，飯男與友人在招待所聚會慶生，酒後喝嗨起口角，因不滿小弟開口頂嘴，遂持槍朝地面開槍示威，不料卻誤傷項男的右小腿。警方獲報後，由刑警大隊、新莊分局共組專案小組追查，報請新北地檢署檢察官核發拘票，隨後循線逮捕涉案8人，並起獲作案改造手槍1枝。不過飯男為規避刑責，找來陳姓小弟頂罪，自己則帶著女友落跑逃亡，28日清晨，警方出動霹靂小組攻堅，於北市某商旅逮捕飯男與其女友2人到案。全案依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條等罪，移送新北地檢署偵辦。
新北警方再次強調「除惡務盡」之執法態度，針對黑道幫派在轄區開槍滋事，絕對以最快速度、最強力道，將涉案不法份子，逮捕到案，進而瓦解幫派組織，以保障市民的安全。